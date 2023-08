A surpreendente motivação de Luka Doncic para a Copa do Mundo está no fracasso dos Mavericks

Luka Doncic é um dos maiores nomes do basquete da atualidade mas não aproveitou a melhor temporada 2022-23 NBA temporada com o Dallas Mavericks.

Contra todas as probabilidades, Doncic e Kyrie Irving não foram capazes de chegar aos playoffs da NBA com o Mavs última temporada e isso causou muita dor para a estrela eslovena.

Desde então, ele se prepara para a Copa do Mundo da Fiba, na qual está competindo com a Eslovênia, e revelou que a dor da temporada passada foi uma ferramenta útil para ele durante o período de entressafra.

Falando com Conceder Afseth da Sports Illustrated, Doncic disse: “O objetivo é sempre o mesmo – ganhar o campeonato. Claro, isso é um desejo, mas o que realmente acontece na competição é outra questão”, disse ele sobre Dallas‘ temporada.

Doncic também acrescentou como ele usa os contratempos de uma forma positiva: “Eu mesmo estou muito motivado e também fui motivado pelo fracasso de meu time na NBA e pelo fracasso da Eslovênia no ano passado.”

Ele foi rápido em acrescentar, embora certamente não esteja morando no passado. Quando questionado sobre seus planos para a Copa do Mundo e a próxima temporada da NBA com o Mavs, Doncic disse: “Mas você sempre olha para a frente. Não nos importamos com o que aconteceu no ano passado.”

Doncic a estrela dos Mavs

Mavericks proprietário marco cubano recentemente foi muito rápido em descartar o suposto interesse em Lebron Jamesexplicando que o Mavs já tem Doncic.

Quando perguntado sobre isso em Bobbi Althoff‘s ‘The Really Good Podcast’, o bilionário foi inflexível em negar que haja qualquer possibilidade de sua equipe querer draftar ‘Rei James pela causa deles.

Althoff perguntou a ele sobre o boato diretamente: “É [LeBron James] no Mavericks‘ planos? cubano foi direto em sua resposta: “Não, ele não é. E ele foi perguntado novamente: “Eles estão tentando contratá-lo? Ao qual cubano deu uma resposta enfática para resolver a questão: “Não, nós temos um cara chamado Luka Doncic“.