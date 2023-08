A surpreendente palavra espanhola favorita de Ryan Gosling: C *** está sempre lá para você

Ryan Gosling é uma das estrelas do filme do ano, ‘Barbie’. Juntamente com Margot Robbiesão os rostos mais conhecidos de um filme que arrebatou este verão e que será lembrado por seu grande sucesso de bilheteria nos próximos anos.

Como era de se esperar, o ator teve que dar diversas entrevistas sobre os mais diversos temas, incluindo sua “palavra favorita em espanhol”.

Gosling foi rápido em dizer o que era e por que em uma entrevista que deu à Netflix. E esse termo nada mais é do que “c***”, palavra que na língua espanhola é usada como algo rude.

“Minha palavra favorita em espanhol é coo, não pode ser usada incorretamente, é tudo. É coo, coo. Coo está sempre lá para você”, confirmou a estrela de ‘Barbie’ sem qualquer escrúpulo.

Os problemas Ryan Goslinga palavra espanhola favorita de ele causou-lhe

Porém, e apesar de o fazer rir e servir-lhe para absolutamente tudo, a verdade é que a palavra “c***” trouxe-lhe alguns problemas no México, quando a usou. As pessoas não entendiam que ele achava aquilo engraçado, só isso.

“Não digo mais isso porque sinto que me meti em encrencas no México. Disseram-me que não era um palavrão porque em espanhol cubano é diferente. É tudo. Está sempre aí para você”, explicou.

Além disso, ele também reconheceu como descobriu sua sobremesa preferida, e é uma sobremesa comum.

“Se eu pudesse comer apenas uma coisa para o resto da vida seria o arroz doce da mãe da Eva. É como se um anjo caísse na sua língua”, confirmou numa demonstração de sinceridade.