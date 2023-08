A transferência do Manchester City para Paquetá, do West Ham, fracassa; jogador sob investigação por violação de apostas

Lucas Paquetá tem sido fortemente ligada a uma transferência cara para Pep Guardiolatricampeão Cidade de Manchester nas últimas semanas, mas o movimento fracassou – e agora o Brasil internacional pode estar enfrentando uma suspensão do órgão regulador do futebol inglês.

O FA está supostamente investigando Paquetá sobre uma série de supostas violações de apostas ao longo de 2023, e a investigação pode ter um impacto significativo no futuro do meia-atacante – onde quer que esteja.

Acusações contra Paquetá

Paquetáque ficou de fora Brasilesquadrão para os próximos Copa do Mundo eliminatórias, tornou-se objeto de escrutínio após uma investigação inicial que remonta às apostas do Brasil que Paquetá – ou uma pessoa que afirma representá-lo – fez com casas de apostas lá.

pacote é West Ham Unidosrecorde de assinatura, e o jogador de 25 anos está em Man Citylista, já que Guardiola buscou um substituto para Ilkay Gundogan. Mas surgiram relatos nesta semana de que a proposta de transferência de US$ 90 milhões havia fracassado – e a investigação pendente da FA foi apontada como a principal causa.

Um jogador em estado de choque

Paquetá não emitiu uma declaração oficial sobre as acusações ou a investigação, mas ele está supostamente “chocado” com as acusações feitas contra ele – especialmente porque descarrilou uma transferência importante e um contrato maior.

West Ham gerente David Moyes espera-se que esteja no martelos‘ escalado neste fim de semana para a partida contra Chelsea, mas sua elegibilidade para a seleção em partidas futuras está no ar. O FA tem sido muito rigoroso na aplicação de seus regulamentos de jogos de azar nos últimos anos, suspendendo o lateral-direito Kieran Trippier em 2021, quando jogou pelo Atletico Madrid e entregando Brentford avançar Ivan Toney uma suspensão de oito meses por mais de 200 violações.