A última decisão de Elon Musk com X: anuncia que não será mais possível bloquear usuários

x proprietário Elon Musk continua testando cada ideia que lhe vem à mente em relação à sua mais recente aquisição, a rede social X, antes chamada e conhecida mundialmente como Twitter.

Primeiro veio sua aquisição por US $ 44 bilhões e, a partir daí, houve toda uma revolução no funcionamento interno do aplicativo.

Após a compra da plataforma, veio o Twitter Blue, a assinatura de oito dólares por mês para o usuário verificado, o aumento do número de caracteres por tweet e até uma nova interface para visualização das respostas.

No entanto, uma das decisões que mais irritou seus usuários foi a exibição máxima diária de tweets, aspecto que obrigou o magnata sul-africano a recuar.

Elon Musk: “Será eliminado, exceto para mensagens diretas”

Por outro lado, nas últimas horas deu-se a conhecer mais um ‘ajuste’ que Elon Musk ia fazer ao X e que também trouxe polémica.

O empresário e proprietário da Tesla e SpaceX anunciou por meio de uma publicação que eliminaria a ferramenta ‘Bloquear’ no X.

Isso significa que o usuário não conseguiria mais bloquear outra pessoa, mas da mesma forma afirmou que a opção ‘Silenciar’ permaneceria ativa.

“O bloqueio será removido como um recurso, exceto para DMs”, confirmou o próprio Elon Musk.

Isso pode ser uma má notícia em relação ao possível assédio online.

Opinião na plataforma: “Está indo longe demais”

“Opinião: remover completamente o bloqueio está indo longe demais”, disse o X News Daily, compartilhando sua opinião sobre as notícias.

“Embora possa ser usado para fins como isolar pessoas que discordam politicamente de você, eles têm um papel importante a desempenhar no combate ao assédio, trolls e spam, que são um grande problema para muitos usuários da plataforma.

“Silenciar não é um substituto completo para o bloqueio.

“Na verdade, o bloqueio é mais um serviço para seus seguidores para evitar que eles vejam assédio ou spam.

“Também impede que alguém poste citações sobre você para assediá-lo. Veja as respostas. O feedback não é bom.

“Outro benefício do bloqueio é que é um sinal claro para que alguém saiba que seu comportamento ultrapassou os limites.

“Quando falamos com as pessoas sobre por que elas não usam o X, o assédio ou os trolls são um dos principais motivos.

“Tornar as ferramentas que temos menos eficazes não é uma boa direção, na minha opinião.”