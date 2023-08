A vida sexual de Taylor Swift: letras picantes e uma mensagem secreta

Cgalinha Taylor Swift entrou no cenário musical com sua música de estreia, ‘Tim McGraw’, a adolescente era conhecida por sua personalidade doce.

No entanto, agora com 33 anos, a estrela pop mostrou que se tornou uma mulher ao longo dos anos, com vários relacionamentos de alto nível que provam isso.

Taylor Swift e seu hilário incidente com um mosquito no palco

De Tom Hiddleston para Jake Gyllenhaal, Rápido ganhou muitas manchetes graças à sua vida amorosa.

Swifties descobrem uma mensagem em ‘All Too Well’

‘All Too Well’, uma canção de Rápido‘Red’, álbum de 2012, é uma música que manteve muitos Swifties falando.

A música supostamente explora Rápidorelacionamento de com Gyllenhaal em 2010, quando ela tinha 20 anos e ele nove anos mais velho.

Os fãs acreditam que um lenço vermelho mencionado na música e usado no vídeo tem alguma mensagem secreta.

“Não me importa o que me digam, sempre vou acreditar que o lenço representa Taylor‘s virgindade’, escreveu um fã nas mídias sociais, com outros concordando.

Naquela época, porém, Taylor Swift evitou discutir sua vida amorosa.

“Quando você fala sobre virgindade e sexo publicamente, as pessoas automaticamente imaginam você nua”, explicou ela em 2009.

A vida sexual de Taylor Swift

Enquanto a estrela pop costumava se esquivar do assunto de sua vida sexual antigamente, ela agora não tem nenhum problema em lançar alguma luz sobre o que ela faz fora do palco.

“As garotas em casa te tocam como eu faço?” e “Long night, with your hands up in my hair” são algumas das letras apresentadas em ‘Delicate’ de seu álbum ‘Reputation’.

Taylor Swift e seus outros namorados

Rápido também namorou estrela de EDM Calvin Harriscom uma fonte revelando uma vez que os dois não conseguiam tirar as mãos um do outro.

“[Calvin] chega e eles ficam conversando, e podem até começar a assistir a um filme, mas as coisas esquentam muito rápido”, disse uma fonte ao Hollywood Life.

Ela também namorou Harry StylesTaylor LautnerJoe Jonas e John Mayer ao longo dos anos.