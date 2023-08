A$AP Rocky provoca nome do novo bebê com Rihanna, ‘Coming Soon’

A$AP Rocky está pronto para revelar o tão esperado nome de seu novo filho com Rihanna mas não neste exato momento.

Enquanto todos sorriem, ele fez a pergunta de um milhão de dólares: Qual é o nome do seu novo bebê? Confira a resposta dele… parece que a data de vencimento – para o nome – está chegando.

Como informamos, A$AP e Rihanna tiveram seu segundo filho em 3 de agosto em Los Angeles – embora seu nome esteja trancado a sete chaves, sabemos que começa com “R.” Lembre-se, eles chamaram seu primeiro filho de RZA, então eles têm um tema.

Você deve se lembrar, Rihanna deu a notícia da gravidez para o mundo em um dos maiores palcos do mundo – exibindo sua barriga durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl, que deixou milhões de fãs de queixo caído.