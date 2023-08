Aaron Rodgers compra mansão de US $ 9,5 milhões em Nova Jersey

Aaron Rodgers não tem apenas uma nova casa de futebol, ele também tem um novo berço… o quarterback superastro do Jets gastou quase $ 10 milhões em uma nova e linda propriedade em Nova Jersey!

O bloco de US$ 9,5 milhões, com 8 quartos e 10 banheiros, está localizado em Montclair, NJ, de acordo com o Correio de NYque quebrou a história … e foi construído recentemente em 2022.