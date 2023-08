Aaron Rodgers humilha Jihad Ward durante um jogo ‘Hard Knocks’ Jets vs Giants

Jatos de Nova York‘ QB Aaron Rodgers já está mergulhando profundamente na rivalidade do Citi contra o Gigantes e ele até fez Ala LB Jihad famoso com uma dissimulação implacável. Tudo aconteceu durante o snap de sábado, em que Rodgers fez sua estreia no touchdown com um passe para Garrett Wilson. Mas isso aconteceu em parte porque Ward estava incomodando Rodgers um pouco demais. Depois de lançar a bola, a regra de etiqueta é que os linebackers não cheguem muito perto do QB. Mas Ward tinha outros planos, ele queria seguir em frente Aaron Rodgers‘ e ele cutucou o urso como resultado. Rodgers está neste jogo há quase duas décadas, ele sabe como responder à pressão ou ao desrespeito.

Rodgers: ‘Não sei quem você é, mano.’

No primeiro momento eles tiveram que cantarolar um para o outro, Rodgers exigia respeito, mas Ward não aceitou. ‘Hard Knocks’ da HBO A docuseries colocou tudo em vídeo e o resultado é um momento emocionante entre os dois. A certa altura da segunda troca, Rodgers continuou repetindo essa frase, mas aconteceu logo após Rodgers lançar aquele passe para touchdown. Depois de sair de campo, o veterano QB se gabou da frase em um momento de ‘pai animado’. É também um lembrete de que Rodgers continua sendo um dos melhores zagueiros do NFL e os linebackers terão que intensificar seu jogo se não quiserem ser envergonhados por um homem velho.

Jihad Ward já tem 29 anos, mas mostrou alguns de seus aspectos de novato ao enfrentar uma das lendas do jogo que ainda está ativa. Tudo o que podemos dizer depois de assistir a essa troca é que teremos uma surpresa com Aaron Rodgers jogando pelo New York Jets. A nova temporada da NFL está prestes a começar com todos os grandes nomes prontos para a ação. Aaron Rodgers é praticamente um dos muitos grandes nomes que estão agraciando esta liga com seus talentos. Assistir ao veterano derrotar alguns dos melhores defensores da liga e vê-lo de perto também é um prazer para todos os fãs da NFL. Vamos aproveitar ao máximo esse início de temporada.