Aaron Rodgers na estreia na pré-temporada dos Jets: estou ansioso para estar lá

Aaron Rodgers falou à mídia depois Terças feiras treinou e comentou sobre sua tão esperada estreia com o uniforme dos Jets.

O 39 anos verá minutos em um jogo de pré-temporada pela primeira vez desde 2018.

Rodgers quase pediu para jogar na pré-temporada

Inicialmente no início da pré-temporada esperava-se que os Jets reservassem o quarterback veterano para sua estreia na temporada regular em futebol de segunda à noite contra o Bills, favorecendo em vez de dar ao ex-titular Zack Wilson, minutos prolongados em campo para ganhar mais confiança.

Especulações sobre um possível avistamento de Rodgers na última semana da pré-temporada começaram a surgir logo após a equipe Semana 2 confronto contra os Buccaneers em Sábado.

Rodgers confirmou que iria se preparar para Semana 3 jogo em Nova Iorque contra os Giants em Sábado.

Falando sobre seu primeiro jogo como JatoRodgers disse a Rico Cimini de ESPN que foi uma decisão fácil de tomar com seu treinador principal Robert Saleh: “Não houve muita conversa com Robert. Acho que ele estava um pouco mais nervoso, eu poderia ter dito não, mas já estava inclinado a convidá-lo para jogar. Então, foi uma conversa fácil.”

Rodgers jogará mais de um drive

Salehque abordou a estreia de Rodgers com a imprensa em Terça-feira disse isso Rodgers e o grupo de titulares poderia disputar mais de um drive no primeiro quarto.

“Vamos ver como vai. Não quero apenas jogá-lo lá fora para uma série e tirá-lo. Gostaria de ver esses caras passarem pela transição, ficarem de fora, fazerem alguns ajustes, conseguirem. de volta ao campo, brinque com esses ajustes. Você gostaria de ver essa transição acontecer algumas vezes”, ele comentou.

Para o quarterback, que está entrando em sua 19ª temporada no NFLjogar na pré-temporada significa levar em conta os benefícios de entrar em campo antes Semana 1: “Sempre existe esse risco-recompensa. Acho que ao longo dos anos isso simplesmente não fez sentido com base em uma série de fatores diferentes. Eu costumava gostar de jogar na pré-temporada quando era mais jovem, apenas para talvez aproveitar isso primeiro bater ou sentir os nervos na primeira viagem. Então, estou ansioso para estar lá.

O jogo Jets vs Giants está programado para começar às 18h (horário do leste dos EUA) no sábado, 26 de agosto, no MetLife Stadium.