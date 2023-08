Aaron Rodgers trolls Zach Wilson em post de aniversário antes do Hall of Fame Game

At 39 anos, o quarterback Aaron Rodgers poderia tecnicamente ser o pai de Zach Wilson. Mas, em vez disso, o veterano da NFL se considera mais como seu irmão, seu irmão mais velho troll.

Post de aniversário do Rodgers

Depois 22 temporadas no NFLRodgers sabe muito bem que ter um clima divertido no vestiário é essencial para montar um time de sucesso.

Um dos relacionamentos mais importantes de Rodger que ele está construindo é com seu reserva QB Zack Wilson.

Rodgers levou para o seu Histórias do Instagramfilho Quinta-feira desejar Wilson a feliz aniversário postando uma foto do BYU alúmenn vestido como Capitão América aparentemente para trollar o jovem jogador.

Rodgers foi ainda mais longe e incluiu a legenda “Feliz aniversário de 24 anos, irmãozinho”revelando o apelido ele tem para o seu cópia de segurançae mais importante, não deixando dúvidas de quem manda no vestiário dos Jets.

Aaron Rodgers desejou feliz aniversário a Zach WilsonInstagram de Aaron Rodgers

Zach Wilson, a atração principal do HOF Game

Zach Wilson virou 24 anos de idade no mesmo dia em que ele está fazendo sua pré-temporada 2023 estreia no Hall of Fame Game contra o Cleveland Browns.

O agora veterano de 3 anos espera-se que se destaque durante o jogo ao enfrentar uma defesa formada por reservas.

Enquanto o confronto de quinta-feira está sendo disputado em campo neutro no Aldeia do Hall da Fama em Cantão, Ohioa maioria dos torcedores nas arquibancadas será marrons fãs como Clevland fica a apenas 45 minutos de carro.

Espera-se que Wilson obtenha a maioria das repetições em todos os jogos da pré-temporada para o Jatos enquanto Rodgers está sendo reservado para o início da temporada regular.

A equipe está dando ao jovem zagueiro uma segunda chance em 2023. Wilson era um Semana 1 iniciante, mas rapidamente mostrou que não estava pronto para o trabalho e teve que ficar em segundo plano.

Agora com Rodgers na dobra, o Jatos esperam que ele aprenda com o Campeão do Super Bowl e estão dispostos a ficar com ele por mais um ano, pelo menos.

O Jatos sediará o primeiro da temporada futebol de segunda à noite jogo em Semana 1 quando eles enfrentarem o Buffalo Bills em 11 de setembro.