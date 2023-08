ACABOU! Bolsa Família e Auxílio-Gás ENCERRARAM

O mês de agosto está chegando ao fim e, com ele, também estão sendo concluídos os depósitos do Bolsa Família. Nesse contexto, esta quinta-feira (31) marcará o derradeiro dia de pagamento do auxílio, sendo destinado aos beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) como 0.

O Bolsa Família voltou em março deste ano e trouxe várias inovações às famílias cadastradas. Portanto, cada participante no programa de assistência tem o direito de receber uma parcela no montante de R$ 142 e o grupo familiar deve obter uma quantia total de, no mínimo, R$ 600.

Alguns adicionais do Bolsa Família

Além do que foi citado acima, crianças, grávidas e jovens da unidade familiar recebem um ganho extra. O benefício concede os seguintes montantes de pagamento básicos, mas o total depende da quantidade de membros, como citado:

Parcela mínima no valor de R$ 600,00 creditada para todas as famílias consideradas aptas;

Uma parcela adicional de R$ 150 para pequenos de até 6 anos;

Um acréscimo de R$ 50 para as crianças e jovens entre 7 anos e 18 anos incompletos, além das grávidas.

Pagamentos do Auxílio-Gás e do Bolsa Família

É válido enfatizar que alguns contemplados pelo programa assistencial também recebem os pagamentos do Auxílio-Gás. Portanto, a cada dois meses, os indivíduos que são agraciados obtêm o pagamento no montante de R$ 110 juntamente com a cota do auxílio.

No entanto, nem todas as famílias do programa têm o direito ao repasse do Vale-Gás, visto que o auxílio destinado à aquisição do botijão de 13 kg é disponibilizado para, aproximadamente, 5 milhões de cidadãos. Dessa forma, é um benefício com limitações. Por outro lado, o Bolsa Família contempla mais de 20 milhões de beneficiários espalhados por todo o território do Brasil.

Por último, é fundamental ressaltar que os pagamentos dos benefícios mencionados anteriormente são efetuados pela Caixa Econômica Federal por meio do aplicativo Caixa Tem. Dessa maneira, os beneficiados recebem as parcelas conforme o cronograma divulgado pelo programa Bolsa Família, já que os pagamentos ocorrem de forma simultânea.



Calendário de pagamento do mês de setembro

Os beneficiários mal terminaram de receber os repasses de agosto e já estão ansiosos para saber quais serão as datas do próximo mês. O cronograma para pagamento do Bolsa Família teve sua elaboração contando com o último dígito do NIS. Veja abaixo:

1: 18 de setembro;

2: 19 de setembro;

3: 20 de setembro;

4: 21 de setembro;

5: 22 de setembro;

6: 25 de setembro;

7: 26 de setembro;

8: 27 de setembro;

9: 28 de setembro;

0: 29 de setembro.

Quem tem direito a receber?

Para conseguir receber os repasses do Bolsa Família, os interessados necessitam satisfazer diversos pré-requisitos, tendo a renda per capita como elemento central. Em outras palavras, as unidades familiares precisam ostentar um rendimento de até R$ 218 por pessoa mensalmente.

Para servir de exemplo, imagine o cenário onde um dos membros da família ganha o equivalente ao salário mínimo (R$ 1.302). Assim, a média de renda para uma família composta por seis indivíduos atingiria R$ 217.

Caso essa média esteja aquém do limite determinado pelo programa, a família exemplificada terá direito às parcelas do subsídio durante o ano de 2023. Além disso, é imperativo estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também conhecido como CadÚnico.

As informações relativas às famílias precisam ser apuradas e atualizadas. Em geral, o registro é formalizado nas entidades de assistência social de cada município, como o CRAS.

O Governo Federal executa a seleção dos beneficiários de forma automática com base nos dados do CadÚnico. No entanto, a inscrição neste sistema não resulta automaticamente na inclusão na relação de beneficiados do Bolsa Família.