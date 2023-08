ACABOU de sair! Lista COMPLETA das doenças que dão DIREITO a aposentadoria por invalidez

O INSS se distingue como uma instituição governamental autônoma do Brasil, em colaboração com o Ministério do Trabalho e Previdência. Ele tem a responsabilidade de receber as contribuições efetuadas pelos empregados mensalmente e pagar benefícios, como a aposentadoria por invalidez. Isso é fundamental para manter o funcionamento efetivo do Regime Geral da Previdência Social.

A Previdência Social, por sua vez, administra os pagamentos dos privilégios concedidos pelo INSS aos seus beneficiários. Esses abrangem situações como aposentadoria por invalidez e outros tipos, licença médica, pensão por falecimento, salário-maternidade e outros correlatos às funções exclusivas do Estado.

Como é operacionalizada a aposentadoria por invalidez do INSS?

Os segurados do INSS que comprovem, por meio de análise médica, que estão incapazes de cumprir suas atividades laborais permanentemente podem ter acesso à aposentadoria por incapacidade, agora denominada aposentadoria por invalidez.

Por meio desse privilégio, o segurado poderá se aposentar antes do período requerido para a modalidade tradicional de aposentadoria. Entretanto, é essencial cumprir certos requisitos para ser elegível à aposentadoria por invalidez, como contribuições previdenciárias ao INSS, seja por meio de ocupação formal ou autônoma.

Importante salientar também que a aposentadoria por invalidez é concedida em situações de acidentes laborais, ocorrendo tanto nas instalações da empresa como fora delas. Mas isso, desde que o segurado esteja realizando as atividades da companhia. Outra situação que pode assegurar esse benefício é por meio de um distúrbio laboral causado pelo desempenho das funções trabalhistas.

Adicionalmente, a licença médica constitui o primeiro estágio para obter a aposentadoria por invalidez. Isso ocorre, pois ela compartilha os mesmos critérios e, ao término, a incapacidade duradoura pode levar à concessão da aposentadoria. Importante reforçar que o pedido de aposentadoria deve ser submetido por meio do aplicativo do “Meu INSS”, disponível para dispositivos iOS e Android.

Lista de condições para aposentadoria por invalidez do INSS foi atualizada

Recentemente, o INSS revisou a relação de enfermidades habilitadoras para a aposentadoria por incapacidade. Agora o benefício engloba um leque mais abrangente de doenças. Portanto, a seguir, é recomendado verificar quais novas enfermidades foram adicionadas pelo órgão.

Neoplasia maligna (tumor cancerígeno);

Mucoviscidose (fibrose cística);

Exposição à radiação;

Estágios avançados de Paget (osteíte deformante);

Enfermidade hepática grave;

Esclerose múltipla;

Perda total da visão (inclusive visão monocular);

Inflamação das articulações da coluna (espondiloartrose anquilosante);

Hanseníase;

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana);

Desordem mental;

Paralisia irreversível e debilitante;

Doença renal grave;

Forma ativa de tuberculose;

Parkinson;

Afeção cardíaca grave.



Como solicitar a aposentadoria por invalidez

Acesse o aplicativo ‘Meu INSS’;

Informe o CPF e a senha;

Clique no ícone Pedir Benefício por Incapacidade;

Clique no ícone do serviço desejado.

Doença comum hoje em dia dá direito a aposentadoria por invalidez

A Síndrome do Pânico já afeta mais de 6 milhões de indivíduos no Brasil. Ela é caracterizada por sentimentos de medo e ansiedade intensos, sem uma causa aparente, como ficar sozinho em casa ou sair à rua. Essa condição se tornou tão comum e sensível que a Comissão da Saúde aprovou a criação da Semana da Conscientização sobre a Síndrome do Pânico.

É relevante destacar que para solicitar a aposentadoria, os segurados precisam passar por uma avaliação médica, realizada pelo próprio INSS. A necessidade se dá para comprovar a doença e a incapacidade para o trabalho.

Ademais, outras doenças similares também podem levar à aposentadoria por invalidez, incluindo:

Transtorno bipolar;

Depressão;

Transtorno obsessivo-compulsivo;

Transtorno do espectro autista;

Esquizofrenia;

Alcolismo.

Como agendar uma perícia médica no INSS

Há três maneiras simples de solicitar uma perícia médica junto ao INSS. A que se mostra mais popular é através da ligação no número de telefone 135. A outra opção é se dirigir a uma agência física do órgão e também por meio do app Meu INSS.