ACABOU! Estes motoristas serão EXCLUÍDOS do Uber

Recentemente, a empresa de transporte Uber divulgou a implementação de diversas atualizações acompanhadas de diretrizes relacionadas aos automóveis autorizados a operar na sua plataforma. Tais mudanças foram incorporadas nas categorias Comfort e Black, e a partir do ano de 2024, novos critérios serão estabelecidos para os modelos de veículos aptos.

O objetivo central desta plataforma é aprimorar a experiência tanto dos condutores como dos passageiros que optam por esses serviços de qualidade superior. Assim, o real intuito é impulsionar a procura nessas categorias. A Uber comunicou também que a revisão das especificações dos veículos aceitos foi fundamentada em uma combinação de fatores.

Isto abarca estudos realizados com os utilizadores da plataforma e análises detalhadas da dinâmica em constante evolução do mercado automobilístico. Essa determinação foi tomada visando aperfeiçoar a qualidade dos serviços premium.

Novas regras para diretrizes de Black e Comfort do Uber

As novas regulamentações para as diretrizes do Uber Black e Comfort entram em vigor no próximo ano (2024). Dessa forma, a modalidade Black não permitirá a operação de certos modelos de carros que são categorizados como incompatíveis.

Esta mudança terá repercussões sobre uma variedade de veículos reconhecidos, incluindo:

Toyota Corolla Fielder;

Ford Focus;

Peugeot 508;

Peugeot 408;

Toyota Hilux;

Peugeot 2008;

Honda CR-V;

Grand Vitara;

Suzuki Vitara;

Mitsubishi Pajero TR4;

Ford Territory;

Ford Edge.

É relevante ressaltar que, além destes modelos mencionados anteriormente, também fazem parte da lista de veículos não autorizados:

Land Rover Freelander;

Citroën C4L;

Audi RS 7;

Citroën C5;

JAC Motors T6;

Renault Fluence;

Lifan X60;

Entre outros.



Na categoria Uber Comfort, é fundamental destacar que, além de cumprir as regras e critérios estabelecidos, alguns carros não são elegíveis para esta categoria. Esses incluem:

Honda Fit;

Fiat Idea;

Ford Fiesta sedã;

Chevrolet Blazer;

Chevrolet Cobalt;

Ford Edge;

Ford Ka sedã;

Porsche Cayman;

Ford Focus;

Fiat Doblò;

Volkswagen Voyage;

Fiat Siena;

Modelos Caoa Chery Tiggo 7 e 8 Pro.

Para completar, existe uma série adicional de veículos proibidos de operar nas categorias Uber Comfort e Black. Essa lista de modelos engloba o:

Land Rover Freelander;

Ford Territory;

Chevrolet Joy Plus;

Lexus ES;

Grand Siena;

Fiat Bravo;

Siena Attractive;

Citroën C5;

Citroën C4 Pallas;

Geely EC;

JAC Motors J6;

JAC Motors J5;

iEV20;

Lifan 530.

Passageira cospe em motorista e ambos são suspensos

Uma passageira acabou cuspindo no motorista do aplicativo de transporte, Uber, após o condutor solicitar que ela saísse do veículo devido à falta de troco. Esse incidente rapidamente ganhou repercussão nesta segunda-feira (21).

O motorista, identificado como Luiz Oliveira, compartilhou o vídeo do ocorrido em suas plataformas de mídia social. A mídia exibe o momento em que ele retaliou ao cuspir de volta na passageira.

Na publicação, Oliveira mencionou a cliente como “a caloteira do Uber” e expressou: “vamos torná-la famosa”. Nas imagens, a mulher entra no veículo e indaga se Luiz tem R$ 30 em troco, ao que ele responde negativamente e questiona se ela poderia pagar via PIX.

A passageira declina a possibilidade e argumenta que só possui o valor em dinheiro mencionado. Em seguida, sugere que o motorista escolha a opção de “pagar na próxima [corrida]”.

Luiz retruca que isso não é viável e indica que vai encerrar a corrida, sugerindo que ela opte por um táxi. A resposta da passageira é: “Uau, Luiz, mas você é um grande filho da p***, certo?”. O motorista responde: “Filha da p*** é você”. A mulher, então, cospe nele.

À medida que ela sai do carro, o motorista retribui com um cuspe. A mulher começa a gritar: “O que está acontecendo? Você está louco? Você está fora de si?”.

Resposta da Uber

Em uma declaração, a Uber expressou pesar pelo incidente e afirmou que considera inaceitável o comportamento retratado no vídeo compartilhado. A empresa comunicou que ambas as contas envolvidas foram suspensas durante a investigação do caso.

A Uber esclareceu que não existe a funcionalidade de “pagar na próxima” em seu aplicativo. A plataforma somente permite que os motoristas relatem situações em que o usuário não efetuou o pagamento. Isso resulta em um débito na conta do usuário, mas essa opção é decidida pelo motorista, não pelo usuário.

A empresa criou esse recurso em 2019 com o objetivo de auxiliar os motoristas parceiros em situações em que não há troco, não para encorajar usuários a não efetuarem o pagamento das viagens. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre quem solicitou o serviço.

A Uber alertou que solicitar viagens sem efetuar o pagamento pode levar ao bloqueio da conta do usuário. A empresa também desaconselhou o uso frequente e desnecessário desse recurso por parte dos motoristas.

A empresa também enfatizou que ofender e agredir a outra parte são violações claras do Código da Comunidade e podem resultar na desativação permanente das contas envolvidas. Além disso, os motoristas parceiros têm permissão para utilizar câmeras para gravar as viagens visando a segurança, mas são instruídos a respeitar a privacidade dos usuários.

A empresa reforçou que é explicitamente proibido gravar viagens para compartilhamento em redes sociais ou qualquer fórum público. Essa prática também é uma violação do Código da Comunidade e pode levar à desativação das contas envolvidas.