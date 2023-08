Academia Gaviões CONTRATA pessoas para vários ramos

A Academia Gaviões, eleita uma das 10 academias mais queridas do Brasil e que vem crescendo a cada ano, está contratando pessoas para formar o seu time. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos no presente momento:

Auxiliar de Limpeza – Atibaia – São Paulo;

Consultor de Vendas – Atibaia – São Paulo;

Consultor de Vendas – Pirituba – São Paulo;

Estagiário (a) de Recursos Humanos – Guarulhos – SP – Estágio;

Líder de Equipe – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Equipe – Perdizes -São Paulo – SP – Efetivo;

Professor (a) de Musculação – Atibaia- São Paulo – Efetivo.

Mais sobre a Academia Gaviões

Sobre a Academia Gaviões, é interessante frisar que a rede está presente no mercado paulista a 45 anos, oferecendo um dos maiores portfólios de aulas do mercado, que incluem desde artes marciais até as mais modernas salas de musculação e aulas fitness. Sua estrutura também oferece acompanhamento médico, nutricional e fisioterapêutico.

Em 2019, a agora “Gaviões 24h”, estava à frente de 4 academias 24 horas: Guarulhos, Tremembé, Perdizes e Paulista. Com uma sede própria de 5.000m² em Guarulhos, sendo a maior sala de musculação do Brasil.

A Gaviões abre o ano de 2022 com 20 unidades no portfólio, entre unidades próprias e franqueadas. Agora, melhor preparada como uma franquia, busca investidores para alavancar e expandir por outras cidades do Brasil.

Como se inscrever em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas da Academia Gaviões, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



