Acordo com os Patriots de Ezekiel Elliott: potencial de US$ 6 milhões depende do desempenho histórico

Tele Patriotas da Nova Inglaterra injetaram uma profundidade muito necessária em seu time de running backs, trazendo Ezequiel Elliot. Mas a pergunta na mente de todos é: quanto custará essa adição? De acordo com a ESPN Adam Scheftero contrato de Elliott dura um ano e pode chegar a um total de US$ 6 milhões.

No entanto, não é tão simples quanto parece. Conversas de futebol profissional Mike Florio detalha os detalhes, revelando que Elliott precisará fazer algum trabalho para desbloquear os US $ 6 milhões. Seu salário base começa em $ 1,55 milhão, juntamente com um bônus de assinatura de $ 600.000. Além disso, ele pode ganhar um bônus de elenco ativo de $ 50.000 para cada jogo que jogar, potencialmente totalizando $ 850.000 se ele participar de todos os 17 jogos da temporada regular, totalizando $ 3 milhões.

Ezekiel Elliott surpreende com um novo visual revelador ao assinar com o New England Patriots

Os $ 3 milhões restantes dependem de seu desempenho em termos de snaps e jardas ganhas em scrimmage. Florio descreve os incentivos da seguinte forma: para jardas de scrimmage, Elliott poderia ganhar $ 300.000 por atingir 975, 1.100, 1.225, 1.350 e 1.475 jardas, perfazendo um total de $ 1.500.000. Em termos de snaps ofensivos, ele poderia ganhar $ 300.000 por acertar 50%, 55%, 60%, 65% e 70%, resultando em outros $ 1.500.000.

Florio destaca que para Elliot garantir todos os US$ 6 milhões do patriotasele precisará jogar todos os jogos da temporada regular, comandar 70 por cento dos snaps ofensivos e correr por 1.475 jardas de scrimmage – uma tarefa difícil, de fato.

Será difícil para Zeke ganhar US$ 6 milhões em 2023

Embora Elliott, três vezes Pro Bowler, tenha alcançado 1.475 jardas apenas uma vez em sua carreira, em sua temporada de estreia em 2016, repetindo esse feito enquanto compartilhava snaps com Rhamondre Stevenson parece desafiador. Notavelmente, Stevenson falou sobre a compatibilidade de seus conjuntos de habilidades e mac jones deu seu sinal de positivo para o ex-corredor dos Cowboys.

Elliott já se juntou ao patriotas para praticar em Baía Verde, sinalizando um início positivo de passagem pela equipe. Com as complexidades de seu contrato agora definidas, os Patriots parecem ter estruturado um acordo amigável que coloca a bola na quadra de Elliott – um verdadeiro teste de suas capacidades.