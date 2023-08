Acusadores de Lizzo afirmam que dançarinos temiam retaliação se não fizessem o que ela queria

Os ex-dançarinos de apoio da cantora, Ariana Davis, dar Cristal Williams se juntou a nós na quarta-feira no “TMZ Live” e nos contou sobre suas experiências trabalhando com Lizzo.

Como eles alegam no processo, às vezes isso significa comer bananas da vagina de artistas sexuais em Amsterdã – e eles nos disseram que dançarinos que concordavam com a ideia de diversão de Lizzo eram recompensados ​​com luxuosas viagens de jato particular para locais tropicais.