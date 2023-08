Adam Cole diz que ganhar títulos no ‘All In’ seria o destaque da carreira

Adam Cole poderia deixar o Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, com dois títulos… uma noite que ele conta TMZ Sports seria o “ponto alto da minha carreira!”

Na verdade, os dois lutaram por um empate de 30 minutos no AEW Dynamite em junho… e mais tarde se tornaram parceiros de tag team. Eles tiveram tanto sucesso juntos que os caras estão abrindo o show deste fim de semana com uma luta pelo título de tag team do Ring of Honor em jogo.