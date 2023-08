Addebitare ABRE VAGAS de EMPREGO no Sudeste

A Addebitare, empresa que compra e vende precatórios de forma segura e rentável, está com excelentes oportunidades de emprego em aberto. Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado, confira a lista de vagas abaixo:

Advogado Especialista em Ativos Judiciais – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Dados | Planejamento Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recrutamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Jurídico – São Paulo – SP – Efetivo: Dar suporte na gestão e negociação de parcerias com escritórios de advocacia, sindicatos, associações e demais interessados em aquisição de precatórios. Realizar pesquisas jurídicas e análises de documentos para embasar as tomadas de decisões comerciais;

Auxiliar de Compras – São Paulo – SP – Efetivo: Trabalhar em colaboração com um consultor super prime, o gerente comercial e outros membros da equipe para garantir o bom funcionamento e a eficiência do departamento de compras.

Mais sobre a Addebitare

Sobre a Addebitare, vale a pena destacar que trata-se de uma empresa especializada em compra de precatórios e de ativos judiciais, sempre focados na melhor proposta para os clientes. Além disso, conta com profissionais que possuem mais de uma década com ampla e reconhecida experiência em suas respectivas áreas.

Os sócios da Addebitare contam com expertise no mercado financeiro e área jurídica, e esta foi a pedra fundamental para a fundação da empresa, que tem seu foco principal no ramo de precatórios seja federais, estaduais ou municipais.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.