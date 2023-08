Adele defendendo fã, capturada em vídeo pelo fã que estava cantando, em pé

Reproduzir conteúdo de vídeo



O cara Adele defendido neste fim de semana em Las Vegas parecia estar sendo incomodado pela segurança sem justa causa – mas ele registrou todo o incidente, então agora está claro por que a segurança veio e por que ela o defendeu.

O fã em questão se chama @juanp_lastra no TikTok e estava se filmando no sábado à noite enquanto participava da residência de Adele em Las Vegas no Caesars. Como você pode ver – ele estava muito interessado nas festividades… levantando-se e cantando cada letra enquanto ela se apresentava.

À primeira vista, isso pareceria NBD – afinal, é um show – mas parece que algumas pessoas atrás dele ficaram incomodadas por ele bloquear sua visão … um deles apareceu e disse isso a ele.

Juan aqui ficou meio envergonhado por sentar e cantarolar um pouco – mas não demorou muito para que ele se levantasse e cantasse novamente. Mais uma vez, alguém veio até ele para resolver o problema – só que desta vez era um segurança que trabalhava no local.

Foi quando Adele falou e perguntou o que diabos estava acontecendo… notando que ela o via incomodado o tempo todo em que estava no palco. A princípio, os seguranças não pareceram notar que ela estava falando com eles – mas assim que perceberam, eles desistiram.

Claro, esse cara ficou em êxtase. Adele veio em sua defesa… e agradeceu online.

Na verdade, foi um momento e tanto – e mais uma vez, isso prova que Adele ama seus apoiadores leais.