Adele ganha o respeito de seus fãs após interromper seu show e defender uma pessoa

Adele não se importou de interromper seu show em Las Vegas para defender um dos membros do público que estava sendo assediado.

Torcida por sua voz, agora a artista conquistou o respeito do povo de uma forma diferente.

Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais e compartilhados por fãs no show, eles mostram Adele interrompendo seu show em Las Vegas e pedindo ajuda aos seguranças para socorrer um fã que parecia estar em apuros.

Aparentemente, não é só Taylor Swift quem faz isso, já que no último sábado, ao iniciar uma das músicas de seu show em Las Vegas, a cantora britânica parou para ajudar uma fã em perigo.

No meio da música “Water Under The Bridge”, a cantora aparece em inúmeros vídeos que circulam na web mostrando o que fez, parando a música para pedir ajuda urgente aos seguranças e ajudar uma pessoa na plateia.

“Desculpe, mas tive que parar.” Adele disse aos fãs.

A declaração da estrela pop criou um momento de tensão na plateia, mas depois de alguns minutos todos entenderam mais ou menos o que estava acontecendo, Adele chamou a atenção dos guardas com seu microfone.

Assim que os guardas estiveram presentes e ajudaram, a cantora retomou o seu concerto e reiniciou a música em questão.

Foi uma cena que já vimos antes

Esta cena nos lembra aquela que ocorreu em maio passado na Filadélfia durante Taylor Swiftda turnê, quando o cantor repreendeu um segurança que estava restringindo um fã com força.