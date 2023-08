Adele grita com segurança para deixar fã sozinho durante show em Las Vegas

Adele continua sendo a campeã do povo… acionando a própria segurança por incomodar uma fã sua no meio da multidão, e interrompendo o show inteiro para fazer isso.

A cantora estava se apresentando no sábado em sua residência em Las Vegas – se preparando para cantar “Water Under The Bridge” – e quando ela parecia pronta para começar a cantar… ela parou abruptamente, dizendo à banda para se afastar enquanto ela falou algo na plateia.