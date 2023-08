Adeus ao DOC e TED? Veja como o Pix transformou as operações bancárias

Desde o seu lançamento em novembro de 2020, o Pix tem sido um verdadeiro sucesso no Brasil, conquistando rapidamente a preferência dos usuários como o meio de pagamento mais utilizado no país. Com sua popularidade em ascensão, muitos se perguntam se isso sinaliza o fim das tradicionais transferências bancárias por meio do DOC e TED. Neste artigo, vamos explorar o destino dessas operações financeiras com o crescimento do Pix e como elas estão se transformando.

O declínio do DOC: por que esse meio de transferência está chegando ao fim?

Mesmo antes do lançamento do Pix, o DOC já estava perdendo espaço entre as opções de transferências bancárias. Dados do Banco Central mostram que em 2022 foram realizadas apenas 59 milhões de transações via DOC, o que representa apenas 0,09% do total de operações bancárias feitas no ano, ficando atrás até mesmo dos cheques, que totalizaram 202,8 milhões de transações.

Com o Pix se consolidando como a principal alternativa de pagamento instantâneo no país, o DOC ficou ainda mais desfavorecido. O crescimento exponencial do Pix, que registrou 24 bilhões de operações em 2022, em comparação ao número limitado de transações via DOC, tornou evidente a necessidade de repensar a relevância desse meio de transferência.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que a partir do dia 29 de fevereiro de 2024, todos os bancos deixarão de oferecer transferências via DOC para pessoas físicas e jurídicas. Essa decisão é reflexo da popularização do Pix, que se tornou a opção preferida dos brasileiros para pagamentos e transferências.

Até quando poderei utilizar o DOC?

As instituições bancárias poderão oferecer o serviço de emissão e agendamento do DOC até o dia 15 de janeiro de 2024, às 22h, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. A data máxima para agendamento de um DOC é o dia 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado definitivamente.

Portanto, até o dia 15 de janeiro, tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão agendar o envio de um DOC para até o dia 29 de fevereiro de 2024.

Como funciona o DOC?



O DOC, ou Documento de Ordem de Crédito, é um tipo de transferência bancária que permite o envio de valores de até R$ 4.999,99. Uma das principais características do DOC é que a transação é finalizada somente no próximo dia útil, caso seja realizada até as 22h. Após esse horário, o dinheiro pode demorar mais para ser creditado na conta de destino.

Por exemplo, se você fizer um DOC na sexta-feira às 21h, o valor só será creditado na conta de destino na segunda-feira. Já se a transação for feita na sexta-feira às 22h30, os valores podem ser creditados somente na terça-feira.

O futuro da TED: o que esperar dessa operação?

Ao contrário do DOC, a TED (Transferência Eletrônica Disponível) ainda não tem uma data definida para o seu fim. Mesmo com a chegada do Pix, a TED continua sendo uma das formas mais utilizadas de transferência bancária no país.

A principal diferença entre a TED e o DOC é que a TED é realizada no mesmo dia, caso a operação seja realizada até as 17h. Após esse horário, o dinheiro será creditado apenas no próximo dia útil. Portanto, por enquanto, a TED ainda se mantém como uma opção válida e eficiente para realizar transferências.

E o boleto? Como o Pix tem impactado essa forma de pagamento?

Diferentemente do DOC e da TED, o boleto não está próximo de ser extinto. Em 2022, foram pagos mais de 4 bilhões de boletos no Brasil, número quatro vezes maior do que o total de transferências realizadas via TED. Com o surgimento do Pix, os boletos passaram por uma transformação para se adaptarem a essa nova forma de pagamento instantâneo.

Atualmente, os boletos contam com QR Code e um código específico para pagamento com Pix, permitindo que sejam pagos de forma prática e rápida. Essa reinvenção dos boletos garante que esse meio de pagamento continue sendo uma opção viável e conveniente para os usuários.

Experiência mais rápida

Com o crescimento do Pix e sua popularização como o principal meio de pagamento no Brasil, é inevitável que outras formas de transferência bancária, como o DOC, se tornem obsoletas. O Pix oferece uma experiência mais rápida, segura e prática para os usuários, eliminando a necessidade de esperar até o próximo dia útil para concluir uma transferência.

Embora a TED ainda se mantenha como uma opção válida, é possível que, no futuro, o Pix se torne a principal forma de transferência bancária, substituindo completamente as operações realizadas por meio do DOC e da TED.

Portanto, é importante que os usuários estejam atentos às mudanças e se familiarizem com as vantagens e funcionalidades oferecidas pelo Pix, garantindo assim uma experiência mais eficiente e conveniente no mundo das transações financeiras.