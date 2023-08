ADEUS BOTs! BBB vai ter SISTEMA MISTO de votação

Surpreendendo alguns telespectadores e atendendo a pedidos, o BBB vai ter sistema misto de votação. A TV Globo confirmou a notícia na sexta-feira e foi muito comentada em todas as redes sociais.

Serão dois tipos de votos no Big Brother Brasil, o voto da torcida e também o voto único por CPF. Dessa forma, o resultado do paredão se dará pela média dos votos dos dois formatos. Se você é fã do programa, confira mais sobre a novidade neste artigo.

BBB vai ter sistema misto de votação

O novo formato de votação será implementado já na próxima edição do Big Brother, o BBB 24. Assim, ele deve iniciar em janeiro do próximo ano e em breve mais novidades devem ser anunciadas.

Em um comunicado da emissora foi anunciado que a próxima edição do reality terá o sistema misto de votação. Portanto, o público terá direito de votar de duas formas diferentes e as duas acontecerão por meio do Gshow.

O voto da torcida

Agora que o BBB vai ter sistema misto de votação é importante entender como se dará cada um deles. Então, de acordo com a emissora, esse tipo de voto será igual como já aconteceu em outras edições do programa.

O usuário fará o login com sua conta Globo, por meio de um cadastro simples e gratuito. Assim, poderá votar quantas vezes quiser. Dessa forma, os conhecidos mutirões podem continuar acontecendo para ajudar os participantes.

BBB vai ter sistema misto de votação: o voto único

Algo que já era muito pedido era o sistema de voto único, que nada mais é do que o voto por CPF. Assim, o usuário precisará informar o número do documento antes de votar no paredão e só será aceito um voto por pessoa.

Já na quinta-feira a notícia de que o BBB vai ter sistema misto de votação já circulava na web. Aliás, a repercussão foi positiva, porque era recorrente o pedido da audiência do reality show por essa mudança.

Os fãs do programa reclamavam da mobilização de determinadas torcidas de alguns participantes, que tornavam as eliminações óbvias e muitas vezes faziam com que o jogo ficasse mais parado.

As duas fases do BBB

Na sexta-feira também foi anunciada mais uma novidade no Big Brother Brasil, comandado por Tadeu Schmidt: o programa terá duas fases de competição, com diferentes objetivos para a votação.

Durante a primeira fase os usuários deverão votar em quem desejem que fique na casa. Com isso, o participante que receber menos votos será eliminado. Já na segunda, o voto será para eliminar um brother ou sister do BBB.

Com isso, o mais votado sairá do jogo, como o público já está acostumado. O que causa dúvida nos fãs do programa é em que momento se encerra a primeira etapa e começa a segunda, mas o que se sabe é que isso será uma decisão do Big Boss.

BBB vai ter sistema misto de votação: entenda o programa

O Big Brother Brasil, BBB, é a versão brasileira do reality show Big Brother e é produzido pela Rede Globo. Assim, teve sua primeira edição em 2002 e até hoje é um dos programas de mais audiência na emissora.

Todos os anos novidades são anunciadas no programa. Então, uma das últimas foi a inserção do time camarote, em que personalidades do país são convidadas para participar e disputar com os pipocas, que são os participantes que se inscrevem.

Ao longo do programa, os participantes passam por dinâmicas e provas para ganhar imunidade, liderança e anjo. Além disso, semanalmente são formados os paredões, que eliminam um participante.

Por que o público pediu voto único no BBB?

Já nas últimas edições do BBB o programa tem enfrentado grandes reclamações do público. Isso porque, o sistema de votação favorece os participantes que possuem um número maior de fãs.

Diferente das primeiras edições, os resultados dos paredões começaram a se tornar óbvio. Além disso, não havia como as torcidas competirem e denúncias de uso de bots começaram a ganhar destaque.

Com o anúncio de que o BBB vai ter sistema misto de votação, o público comemorou e está animado para a próxima edição. É claro que algumas dúvidas surgem, mas no momento o que se pode fazer é esperar e entender como se dará as votações.

Em breve a empresa deve anunciar qual será a data da próxima edição e também mais novidades para a edição do BBB 24.