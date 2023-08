ADEUS! META anuncia FIM do Facebook MESSENGER lite

A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, anunciou recentemente algumas mudanças significativas relacionadas ao seu aplicativo de mensagens, o Messenger. Uma dessas mudanças é a descontinuação do Facebook Messenger Lite, uma versão mais leve do aplicativo, que será removida da Google Play Store para novos usuários a partir de agora.

O Fim do Messenger Lite

Segundo a Meta, o aplicativo será completamente descontinuado em 18 de setembro. A partir desta data, os usuários não conseguirão mais utilizá-lo para conversar, fazer e receber ligações. No entanto, vale ressaltar que o histórico de conversas continuará disponível no Facebook Messenger principal.



O Messenger Lite tornou-se o favorito de muitas pessoas por ser um aplicativo leve que suporta apenas as funcionalidades básicas, como enviar mensagens de texto e imagens, além de fazer e receber chamadas de voz.

Por Que o Messenger Lite Será Descontinuado?

A Meta não revelou explicitamente o motivo pelo qual o aplicativo será descontinuado. No entanto, acredita-se que a decisão esteja relacionada ao lançamento da criptografia de ponta-a-ponta. Essa nova funcionalidade exigiu que toda a estrutura de segurança do Messenger fosse reformulada.

O Fim do Suporte a SMS no Messenger

Além disso, é importante mencionar que o Messenger também perderá o suporte para SMS em setembro. Isso significa que, a partir do próximo mês, apenas os aplicativos oficiais das fabricantes e o Google Mensagens poderão gerenciar mensagens de texto.

A Criptografia de Ponta-a-Ponta



Outra mudança importante anunciada pela Meta é a implementação de criptografia de ponta-a-ponta em todas as suas conversas até o final de 2023.

O que é criptografia de ponta-a-ponta? Por que é importante? Como isso afetará os usuários do Messenger?

A criptografia de ponta-a-ponta é uma medida de segurança que protege as informações trocadas em uma conversa, tornando-as acessíveis apenas para os participantes da conversa.

A descontinuação do Facebook Messenger Lite e a implementação da criptografia de ponta-a-ponta são apenas algumas das mudanças que a Meta está implementando em seu aplicativo de mensagens. Embora possa haver algum descontentamento entre os usuários do Messenger Lite, essas mudanças visam melhorar a segurança e a experiência geral dos usuários do Messenger.