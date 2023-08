ADEUS, TEXTÕES no WhatsApp! Saiba usar a nova ferramenta da plataforma

Um revolucionário assistente de inteligência artificial denominado LuzIA pode transformar a maneira como o WhatsApp é utilizado. Recentemente lançado no território brasileiro, esse inovador autômato transcreve conteúdos de áudio e resume textos extensos diretamente no aplicativo, sem necessidade de downloads adicionais ou saída da plataforma.

O serviço oferecido por esse robô gratuito simplifica a vida daqueles que recebem áudios longos no WhatsApp. Assim, permite que esses arquivos sejam convertidos em mensagens de texto, o que possibilita a leitura do conteúdo em vez da audição.

LuzIA transcreve áudios e faz muito mais com inteligência artificial

Para usufruir desse assistente, basta adicionar o contato +55 11 97255-3036 no WhatsApp e encaminhar os áudios na conversa. Em questão de segundos, a transcrição do conteúdo será entregue, independentemente de eventuais ruídos de fundo, pronúncias inadequadas ou expressões informais.

Desenvolvido pelo engenheiro espanhol Álvaro Higes, o assistente LuzIA possui diversas outras funcionalidades atraentes. Além da transcrição de áudios, é possível interagir com o robô e até mesmo gerar imagens.

Para ativar a opção de criação de imagens, basta iniciar a mensagem com a palavra “imagine”. O serviço emprega a inteligência artificial do ChatGPT e do Stable Diffusion para fornecer respostas e gerar imagens. No entanto, testes realizados por usuários indicam que, ocasionalmente, o assistente oferece respostas distintas, embora bem formuladas, em comparação com o ChatGPT.

Embora a função de criação de imagens tenha apresentado algumas falhas em determinados testes, a transcrição de áudios e as interações ocorreram de forma ágil e precisa. Conquanto, mesmo áudios extensos, com duração de 3 a 4 minutos, foram transcritos quase instantaneamente.

Além de todas essas características, o assistente também dispõe da opção de resumir mensagens longas. Basta digitar “resuma a mensagem anterior” para receber uma versão compacta contendo apenas os pontos essenciais.

Assim, essa funcionalidade pode ser utilizada para resumir textos enviados por outras pessoas, que podem ser encaminhados ao assistente ou simplesmente copiados e colados na janela de conversa. Com um investimento de 2,5 milhões de euros e aproximadamente 4 milhões de usuários em 40 nações, a LuzIA se tornou uma ferramenta valiosa e prática para lidar com áudios extensos e longos textos tanto no WhatsApp quanto no Telegram, onde também está disponível.



Você também pode gostar:

Aprenda a limpar cache do WhatsApp

O cache é uma técnica amplamente empregada no universo da computação. Ele tem o propósito de otimizar o desempenho e a velocidade de sistemas, tais como aplicativos, navegadores da web e sistemas operacionais. Apesar de ser altamente útil, é essencial apagar o cache do WhatsApp periodicamente.

Embora muitas pessoas não estejam familiarizadas com o termo, o cache é uma estratégia que envolve armazenar temporariamente dados ou informações no dispositivo do usuário. Dessa forma, permite que, em futuras ocasiões, os dados sejam recuperados de forma mais ágil, evitando a necessidade de buscá-los novamente.

Existem diversos tipos de cache, sendo os mais comuns o cache do navegador. Ele armazena arquivos temporários de páginas visitadas. Ademais, o cache de aplicativos, que guarda dados temporários de aplicativos para acesso rápido.

Por que excluir os caches?

A exclusão do cache pode ser recomendada em determinadas situações, como quando o site ou aplicativo não exibe informações atualizadas. A limpeza garante o download dos dados mais recentes. Também é útil em casos de problemas de carregamento, pois pode haver arquivos corrompidos ou desatualizados no cache.

Outra vantagem é a economia de espaço, uma vez que o cache ocupa o armazenamento do dispositivo e pode consumir uma quantidade significativa que pode fazer falta em algum momento. Além disso, a questão da privacidade é crucial, já que o cache pode armazenar informações confidenciais, como senhas ou dados pessoais.

A exclusão regular do cache protege o usuário. No caso específico do WhatsApp, essa ação pode melhorar o desempenho do aplicativo, liberando espaço e removendo arquivos temporários que podem estar causando lentidão.

É importante ressaltar que a exclusão do cache não apaga conversas nem mídias. Portanto, é recomendado que a limpeza seja realizada periodicamente. Para isso, é um procedimento simples: basta acessar as configurações do celular, selecionar o WhatsApp na aba “Aplicativos” e tocar em “Limpar cache”.