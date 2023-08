Adivinha em quem esse garoto de cabelos cacheados se transformou!

Antes dessa garotinha extasiada segurando seu sapato se transformar em uma cantora e compositora, ela estava crescendo em Londres, Inglaterra, subindo ao palco em noites de microfone aberto (e no pub de seu pai) e lançando covers de músicas no YouTube.

Seus vídeos do YT chamaram a atenção de DJ fresco que a apresentou em sua música “Hot Right Now”. E, não demorou muito para que ela estivesse abrindo para DrakeTurnê Club Paradise do Reino Unido … Ela também interpretou Mia Gray no filme “Cinquenta Tons de Cinza”.