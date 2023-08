Adivinhe a resposta dessas perguntas de lógica

Você é bom em responder perguntas de lógica? Então hoje vamos trazer uma série de questões para ver como estão as suas habilidades. Separamos ótimos testes nesse sentido, que vão te dar uma boa desafiada e fazer seu cérebro trabalhar bastante.

Então, veja se consegue acertar a resposta para as perguntas de lógica abaixo. Lembre-se de usar sua habilidade de interpretação, senso comum e uma pitada de criatividade.

Veja se consegue acertar as perguntas de lógica

Vamos começar com uma relativamente simples. Um homem está do lado da margem de um rio, e avista seu cão do outro lado. Ele o chama e o pet vai até ele sem se molhar. No entanto, não há nenhuma ponte, barco ou outro meio que leve o bichinho de um ponto a outro. Então a pergunta é: como o cachorro conseguiu essa façanha?

E então, alguma ideia da resposta? Esta é uma questão de pura lógica. Então se ele conseguiu atravessar o rio sem se molhar, nem usar nada para ficar em cima, é porque a água estava congelada! Por essa você não esperava né?

Vamos para outra pergunta. Se há três, você tem três, se há duas, você tem duas. Mas se há só uma, você não tem nenhuma. Do que estamos falando?

E agora, do que será que estamos falando. Alguma ideia? Pense com calma que a resposta é mais simples do que parece. Se há algo que não importa o quanto tenha, você sempre terá uma a menos, trata-se de opções. Assim, ao ter só uma não há escolha, portanto, não há nenhuma.

Mais perguntas de lógica para você se divertir

Bom, agora vamos trazer algumas questões um pouco mais desafiadoras. Queremos ver como estão suas capacidades de queimar os miolos com perguntas de lógica mais difíceis, ok? Então vamos lá. Um trem elétrico está se movendo na direção norte. No entanto, os ventos estão soprando na direção do leste. Dito isto, para que lado vai a sua fumaça?

Pense com cuidado antes de dar a resposta. Por mais básica que ela pareça, essa é uma questão do tipo “pegadinha”. Então se você não estiver ligado, poderá errá-la. Descobriu? Então, o trem elétrico indo para o norte o vento soprando para o leste, a fumaça não irá para nenhuma direção. Trem elétrico não tem fumaça.

Mais uma para testar sua habilidade lógica. Anteontem Maria tinha 25 anos. Já no ano seguinte ela terá 28. A pergunta é: qual o dia de seu aniversário?

Hum, e agora? Saiba que isso é possível e existe um dia específico. Consegue adivinha qual? Não? Pois bem, trata-se do dia 31 de dezembro, data da passagem de um ano para outro. Agora ficou mais fácil entender a lógica por trás dessa questão, não é?

Hora de repassar esses desafios

Use essas e outras perguntas de lógica para se divertir com seus amigos. Você pode repassa-las pela internet, ou mesmo fazer jogos ao vivo. Veja quem consegue acertar mais questões. Caso queira, coloque um limite de tempo para tornar tudo mais divertido e desafiador.