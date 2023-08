Adivinhe em quem essa criança de óculos rosa se transformou!

Antes de essa criança tímida com seus óculos rosa Barbie se transformar em cantora e atriz, ela estava apenas estudando artes, sendo dona do palco e crescendo com seu irmão mais novo em Huntersville, Carolina do Norte.

Você deve se lembrar dela interpretando um dos quatro protagonistas principais de Mindy Kaling‘Sex Live Of College Girls’ … além de seu papel como Regina George em ‘Mean Girls’ da Broadway. No início deste ano, ela cantou Jazmine Sullivana música “In Love With Another Man” com Jennifer Hudson (que também é uma de suas inspirações musicais).