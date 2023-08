Adolescente acusada de assassinato por causa do molho do McDonald’s em Washington DC

A Menina de 16 anos foi morta em Washington DC após uma discussão sobre o molho agridoce do McDonalds, com um colega adolescente agora acusado de assassinato.

O incidente ocorreu às 2h da manhã fora do restaurante fast-food, quando se alega que Laima Ligon começou a socar uma menina de 16 anos por causa dos molhos, que inicialmente não procurou se proteger.

No entanto, quando Ligão e sua amiga tentaram entrar em um carro, o outro jovem de 16 anos atacou-a com uma faca. A lâmina de sete polegadas esfaqueou Liggon no abdômen e no peito, causando ferimentos fatais.

Em tribunal, a arguida alegou “não estar envolvida”, o que é o equivalente menor de “inocente”, enquanto a sua defesa argumenta que ela estava agindo em legítima defesa.

Ligão foi levada ao hospital, mas morreu devido aos ferimentos.

Segundo assassinato de jovem em uma semana

De acordo com o The Washington Post, este é o 13º menor morto em 2023 na capital dos Estados Unidos.

No domingo, outro jovem de 16 anos foi detido após ser encontrado em posse de uma faca e acusado de homicídio à mão armada, intenção de matar, agressão criminosa e porte de arma perigosa.