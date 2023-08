AEK Atenas x Dinamo Zagreb é suspenso após torcedor morrer em ataque croata ultras

A Torcedor de 29 anos foi morto em confrontos durante a noite entre torcedores rivais na capital grega, levando a Uefa a adiar uma partida Liga dos Campeões jogo de qualificação entre AEK Atenas e Dínamo Zagreb da Croácia na terça-feira.

Uma luta brutal em Atenas entre ultras do Dínamo Zagreb e AEK deixa um morto e oito feridos

Oito torcedores também ficaram feridos nos confrontos extensos fora do estádio do AEK, enquanto grego a polícia disse ter feito 88 prisões, a maioria de torcedores croatas. Um vídeo amador do incidente mostrou cenas caóticas, com torcedores lançando sinalizadores e coquetéis molotov e se chocando com bastões de madeira.

O primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, ligou para seu colega grego, Kyriakos Mitsotakis, para expressar sua condenação à violência, com o governo croata descrevendo os confrontos como “horríveis”.

Os torcedores se reuniram no local da morte do torcedor na terça-feira, deixando flores, velas da igreja e cachecóis de futebol preto e amarelo do AEK no santuário improvisado à beira da estrada.

Perto do santuário improvisado, a polícia isolou uma área para coletar evidências, retirando um bastão de madeira e outros itens de uma lixeira.

Após a morte do torcedor, as autoridades gregas solicitaram que todos os torcedores fossem excluídos da partida na Opap Arena.

Os torcedores do Dínamo já foram oficialmente excluídos por decisão anterior da UEFA.

O torcedor do AEK, Kyriakos Mantzakidis, que mantém um blog de esportes, disse que a polícia deveria ter impedido dezenas de torcedores croatas de viajar para Atenas.

“Este foi um ataque assassino contra pessoas comuns. Muitas das pessoas reunidas nesta área não eram fãs de futebol”, disse Mantzakidis. “É uma falha do governo planejar adequadamente … foi uma boa decisão adiar o jogo. A atmosfera estava muito tensa.”

Sete policiais gregos foram suspensos enquanto se aguardava uma investigação interna, disseram autoridades do governo, enquanto um promotor público sênior lançou um inquérito oficial sobre os confrontos mortais.

A UEFA diz que o que seria a segunda mão em Zagreb, na próxima quarta-feira, será agora a primeira mão. A segunda mão será disputada em Atenas na sexta-feira 18 ou sábado 19.

“A UEFA lamenta da forma mais veemente possível os terríveis incidentes ocorridos em Atenas na noite passada e que resultaram na perda de uma vida”, afirmou a entidade em comunicado. “Enquanto expressamos nossas mais profundas condolências à família da vítima, ao AEK Athens FC e seus torcedores, gostaríamos de reiterar que a violência não tem lugar em nosso esporte e esperamos que os responsáveis ​​por este ato terrível sejam presos e entregues à justiça. no menor atraso.

“Na sequência da violência de ontem e em consulta com as autoridades locais, a UEFA decidiu que não estão reunidas as condições para o jogo entre o AEK Athens FC e o GNK Dinamo, esta noite.”

UEFA e grego as autoridades previram problemas na capital grega com noites consecutivas de jogos de qualificação da Liga dos Campeões envolvendo torcedores visitantes com reputação de desordem.

Como resultado, a Uefa solicitou que nenhum ingresso fosse vendido a torcedores visitantes tanto para o jogo AEK-Dinamo na terça-feira quanto para o jogo Panathinaikos-Marseille na quarta-feira.

Reportagens da mídia croata disseram que alguns 200 fãs viajaram para Atenas, provavelmente como turistas comuns, apesar da proibição do futebol.

O Dínamo tem um grupo de torcedores de extrema direita, que se autodenomina Bad Blue Boys.

Os confrontos aconteceram na semana anterior Torcedores do Manchester City e do Sevilla vem a Atenas para o jogo da Supercopa da UEFA – a tradicional abertura da temporada entre os detentores dos títulos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O jogo está sendo disputado no estádio Olympiakos, perto da cidade portuária de Pireu.

O estádio do AEK Atenas também sediará um UEFA jogo decisivo nesta temporada – a final da terceira divisão da Europa Conference League em maio próximo.