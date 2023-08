Agenda de torneios da temporada da NBA 2023: quais são os jogos mais importantes a serem observados durante o torneio da temporada da NBA de 2023?

Tele NBA revelou recentemente a programação e os confrontos televisionados nacionalmente para o Jogar em grupo fase do torneio inaugural da temporada da NBA, que está programado para começar na sexta-feira, 3 de novembrodurante a próxima temporada regular de 2023/24.

De referir que todo o calendário de jogos da época regular 2023/24, juntamente com os detalhes do horário de transmissão nacional, serão divulgados na quinta-feira, dia 17 de agosto.

Quais são os jogos mais importantes a serem observados durante o torneio da temporada da NBA 2023?

O Milwaukee Bucks e Miami Heat se enfrentarão em 28 de novembro de 2023.

A inclusão deles no mesmo grupo para o torneio inaugural da temporada prepara o palco para outro confronto cativante que pode oferecer um vislumbre de confrontos futuros.

Quatro dias antes, o Toronto Raptors enfrenta o Chicago Bulls. A rivalidade se intensificou durante o Torneio Play-In na última temporada, onde DeRozanao lado Zach LaVinelevou o Bulls a uma vitória frustrante sobre o Raptors.

Dado o potencial de ambas as equipes competirem por uma vaga nos playoffs nesta temporada, este confronto assume um significado adicional.

Enquanto isso, o Phoenix Suns assumir o Los Angeles Lakers em 10 de novembro. Este confronto apresenta um confronto entre duas equipes da Conferência Oeste que buscam a disputa do título.

Enquanto jogadores como Devin Booker, Bradley Beal e Anthony Davis são instrumentais, o foco central recai sobre o embate entre LeBron James e Kevin Durant.

Em 3 de novembro, o Denver Nuggets enfrentará o Dallas Mavericks. O ponto alto é, sem dúvida, o confronto entre Nikola Jokic e Luka Doncic.

Apesar de ocuparem posições diferentes, ambos os jogadores exercem uma influência comparável no jogo. As impressionantes médias de Doncic na temporada 2022/23 de 32,4 pontos, 8,6 rebotes e 8,0 assistências, juntamente com as contribuições de Jokic de 24,5 pontos, 11,8 rebotes e 9,8 assistências por jogo, tornam este duelo um espetáculo cativante.

Por último, mas não menos importante, o Sacramento Kings e Golden State Warriors se enfrentarão no dia 28 de novembro.

As duas equipes se envolveram em uma emocionante série de primeira rodada que culminou em Stephen Currydesempenho histórico de 50 pontos no Jogo 7.

A busca dos Warriors pelo oitavo título do campeonato e o desejo dos Kings de provar que o sucesso da temporada anterior não foi por acaso irão, sem dúvida, adicionar intensidade a esta disputa, possivelmente gerando uma nova rivalidade no processo.