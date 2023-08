Agentes de endemias participam de treinamento relacionado ao combate contra o calazar em Penedo

Agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e a veterinária Gabriela Gonçalves participaram de uma capacitação relacionada ao calazar, doença que afeta cães e que pode ser transmitida para seres humanos.

O treinamento sobre armadilhas para coleta de insetos para estudo entomológico com a equipe responsável pelas ações contra o calazar em Penedo foi realizado entre os dias 07 e 11 deste mês, na zona rural, por uma equipe Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau AL).

Os instrutores do Controle Vetorial, Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis (GVCDT) visitaram os povoados da Cooperativa 2º Núcleo e Marizeiro, para colocar armadilhas em alguns imóveis para capturar e identificar espécies de mosquitos causadores da Leishmaniose Visceral (calazar) nos cães e humanos.

O estudo entomológico é um instrumento utilizado por órgãos de vigilância em saúde para armazenar e analisar informações sobre insetos, monitoramentos e investigações epidemiológicas de doenças. Durante o treinamento, os agentes de combate às endemias aprenderam a preparar armadilhas para capturar os mosquitos e leva-los para analises no laboratório.

“Penedo é referência entre os outros municípios no programa de diagnostico e controle do calazar em caninos. Nosso município agora possui seis armadilhas em parceria com o governo estadual para captura e estudo dos flebotomíneos (mosquitos) que transmitem o calazar. Anualmente testamos mais de mil cães e esse treinamento vai ajudar a direcionar o trabalho da nossa equipe”, disse a diretora de vigilância epidemiológica e promoção a saúde da SEMS, Evelym Ferreira.

Por Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS