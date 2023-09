Agentes de viagem do agreste de Pernambuco conhecem o Destino Penedo

Ação é uma das atividades do Festival de Turismo de Alagoas, que acontece em Maceió, nos dias 01 e 02 de setembro

Agentes de viagem da região agreste pernambucana conheceram e tiveram a oportunidade de vivenciar uma grande experiência no Destino Penedo. A ação realizada na quarta-feira, 30, é uma das atividades do Festival de Turismo de Alagoas, que acontece em Maceió.

A articulação que visa promover, divulgar e vender o destino turístico Penedo é uma parceria entre a Prefeitura de Penedo, através com a Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e a empresa Masterop, uma das mais importantes operadoras turísticas do Brasil.

Além dos meios de hospedagem, os profissionais conheceram o potencial turístico de Penedo, no que diz respeito a história e a cultura, bem como os serviços, a estrutura e os principais pontos turísticos, como o Theatro Sete de Setembro, Casa de Aposentadoria, Praça Barão de Penedo e Igreja Nossa Senhora da Corrente. Eles também saborearam a gastronomia local e passearam pelo Rio São Francisco a bordo de um catamarã.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a famtour é uma ótima oportunidade para que os agentes de viagem conheçam Alagoas por outros ângulos.

“Através do nosso Destino Penedo, os mais de 35 agentes de viagem vão conhecer Alagoas de uma maneira diferente. A nossa cidade reúne não somente história, mas é rica em cultura, em belezas naturais e uma gastronomia singular, fatores que atraem potenciais turistas. Penedo é uma grande opção para o turismo do estado e essas ações são importantes para consolidar ainda mais como um destino turístico de referência”, disse.

“A importância de termos um famtour no nosso destino é uma grande oportunidade de mostrar aos agentes de viagem os nossos potenciais in loco. Com a vivência, eles passam a ter mais argumentos e segurança na hora de fechar a venda. Os agentes de viagem são formadores de opinião e têm o poder de convencimento para que o público final tome a decisão de viajar para o Destino Penedo”, explica Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da SETUREC.

A agente de viagem Elisabete Renata achou o Destino Penedo lindo e já pretende indicar a cidade para seus clientes. “Sem dúvida alguma, vou trazer meus clientes para Penedo. É nítido o quanto a cultura e os atrativos turísticos são vivos aqui. Esse mix de história, cultura e diversão enriquece o destino, é um verdadeiro prato cheio. Amei”, disse a profissional que é da cidade de Caruaru.

Nesta quinta-feira (31), o grupo seguiu o roteiro e foi conhecer a Foz do Rio São Francisco, que fica no município vizinho de Piaçabuçu.

