AGES, UP, da UNIFACS e UniFG promovem Vestibular Unificado de Medicina

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta da Faculdade AGES de Medicina e as reitorias da Universidade Potiguar, da Universidade Salvador (UNIFACS) e do Centro Universitário UniFG para oferecer vagas aos interessados em ingressar no curso de Medicina.

Se você quer estudar Medicina em alguma dessas universidades, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 já estão abertas.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular Unificado de Medicina 2024. Vamos conferir!

Vestibular Unificado de Medicina 2024: oferta de vagas

O Vestibular Unificado de Medicina 2024 da AGES, UP, UNIFACS UniFG está sendo organizado pela Fundação Vunesp. Na ocasião, estão sendo oferecidas 553 vagas para o curso de Medicina.

As vagas serão distribuídas entre as instituições participantes do Vestibular Unificado. Confira a distribuição:

AGES: 45 vagas para a unidade de Irecê e 62 vagas para a unidade de Jacobina;

UP: 154 vagas para a unidade de Salgado Filho;

UNIFACS: 216 vagas para a unidade de Professor Barros;

UniFG: 36 vagas para unidade de Brumado e 40 vagas para unidade de Guanambi.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: inscrições já começaram

As inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 já estão abertas. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de setembro de 2023.



Os estudantes deverão realizar a inscrição de forma online através do próprio site da Fundação Vunesp ou por meio do site da universidade de interesse. Em todos os casos será necessário realizar o preenchimento de uma ficha de inscrição virtual.

Conforme presente no edital do Vestibular Unificado, os candidatos deverão indicar uma instituição e campus de 1ª opção e poderão também outra instituição participante do processo seletivo como 2ª e 3ª opções.

Além disso, é importante destacar que todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Porém, o valor a ser pago irá depende da data de pagamento:

R$ 320,00: para pagamentos entre 17 de julho e 07 de agosto, e vencimento do boleto em 08 de agosto;

R$ 360,00: para pagamentos entre 08 de agosto e 25 de agosto, e vencimento do boleto em 26 de agosto;

R$ 400,00: para pagamentos entre 26 de agosto e 14 de setembro, e vencimento do boleto em 15 de setembro.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio do boleto bancário gerado no momento da inscrição.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: etapas

O Vestibular Unificado de Medicina 2024 será composto por duas fases.

A primeira fase (Etapa I) é opcional e não será realizada pela Fundação Vunesp, mas sim por cada uma das instituições participantes. O objetivo dessa etapa é avaliar a afinidade dos candidatos com os valores da universidade e do curso de Medicina.

A segunda fase (Etapa II) é eliminatória e obrigatória para todos os candidatos. Ela irá consistir em uma prova presencial aplicada no dia 08 de outubro, das 13h às 18h.

A prova será dividida em duas partes, sendo uma composta por questões discursivas e por questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes na prova as seguintes disciplinas: Biologia, Química, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto.

As provas serão realizadas nas cidades de Irecê (BA), Jacobina (BA), Natal (RN), Salvador (BA), Brumado (BA) e Guanambi (BA). Os candidatos poderão consultar o próprio local de prova a partir do dia 29 de setembro no site da Vunesp.

É importante destacar também que a composição da nota final do candidato irá considerar a pontuação obtida pelo estudante na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, realizada em 2021 ou 2022.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: gabarito e resultado

O gabarito da prova II (objetiva) da Etapa II será divulgado no dia 09 de outubro, enquanto o resultado preliminar das notas obtidas na Etapa I do Vestibular será divulgado no dia 11 de outubro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado de Medicina 2024 será divulgado no dia 06 de novembro.