Os microempreendedores individuais (MEIs) agora podem contar com um processo mais ágil e simplificado para emitir a Nota Fiscal de Serviço eletrônica de padrão nacional (NFS-e). Graças às inovadoras funcionalidades implementadas nos emissores públicos da NFS-e, essa tarefa fundamental para a gestão dos negócios torna-se ainda mais acessível.

Agilidade na emissão de Nota Fiscal Eletrônica para MEI: novas funcionalidades ampliam acesso

As mudanças recentes se encontram disponíveis tanto na versão Web, para utilização em navegadores, quanto na versão Mobile, acessível por dispositivos móveis. Desse modo, facilitando o acesso para que o MEI se regularize.

Integração com a Plataforma GOV.BR

Uma das primeiras novidades é a introdução da opção de login via integração com a plataforma GOV.BR. Essa funcionalidade, presente em ambas as versões dos emissores, concede aos responsáveis legais por um CNPJ MEI com os selos Prata ou Ouro do GOV.BR o privilégio de emitir suas NFS-e sem a necessidade de criar uma nova senha por meio do preenchimento de formulários. Desse modo, com essa integração, todos os MEIs dispõem de uma alternativa adicional para acessar e utilizar os emissores públicos da NFS-e.

Emissão simplificada

No emissor Web, uma nova opção de emissão simplificada da NFS-e foi introduzida, especialmente para os MEIs. Agora, o procedimento de emissão pode ser realizado por meio de um formulário que requer apenas três informações.

Desse modo, assemelhando-se ao formato já disponível na versão Mobile. Essa atualização visa agilizar ainda mais o processo de emissão, simplificando a experiência para os microempreendedores.

Ampliação para outros portes de prestadores de serviço



Você também pode gostar:

Além das melhorias destinadas aos MEIs, o emissor Web também foi aprimorado para permitir que prestadores de serviços de outros portes, que não se enquadram na categoria MEI, também possam efetuar suas emissões. No entanto, essa funcionalidade está condicionada à existência de convênio ativo na plataforma por parte do município de estabelecimento.

Novidade no Emissor Mobile: documento auxiliar da NFS-e em formato PDF

No emissor Mobile, uma funcionalidade significativa foi desenvolvida para permitir a geração do Documento Auxiliar da NFS-e (DANFSE) em formato PDF. Em resumo, essa nova característica possibilita o compartilhamento do documento gerado. Assim, aumentando a praticidade e a acessibilidade para os usuários que operam a partir de dispositivos móveis.

Obrigação de emissão de NFS-e para MEI a partir de setembro de 2023

É fundamental destacar que, de acordo com a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 169/22, a partir do dia 1º de setembro de 2023, todos os Microempreendedores Individuais que prestam serviços estarão obrigados a emitir notas fiscais de serviço no padrão nacional nas transações com pessoas jurídicas.

Simplificação e eficiência na Administração Pública

As mudanças e melhorias implementadas nos emissores públicos da NFS-e são reflexo dos esforços da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para simplificar e agilizar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Em suma, essas iniciativas demonstram o comprometimento com a eficiência na Administração Pública e com a facilitação da vida dos contribuintes. No entanto, as recentes atualizações nos emissores públicos da NFS-e oferecem aos microempreendedores individuais uma série de vantagens que simplificam e agilizam o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Uma forma objetiva de lidar com as obrigações fiscais do MEI

Com funcionalidades como integração com a plataforma GOV.BR, emissão simplificada, e a possibilidade de geração do DANFSe em formato PDF, os MEI estão mais bem equipados para cumprir suas obrigações fiscais e gerir suas operações de maneira mais eficiente.

Certamente, essas mudanças não apenas beneficiam os microempreendedores, mas também contribuem para a modernização e aprimoramento dos processos tributários no Brasil. Portanto, é muito importante para o MEI acompanhar as mudanças do governo e manter sua empresa em dia com o Fisco.