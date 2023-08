AGOSTO chegou! Datas comemorativas, FERIADOS e fatos marcantes do mês!

Agosto é um mês que, em 2023, não apresenta feriados oficiais no Brasil. Porém, ainda traz datas comemorativas importantes(como o DIA DOS PAIS) e aniversários de personalidades e eventos notáveis. Este artigo explora esses eventos e fornece uma visão geral do que esperar durante o mês.

Celebrações de Agosto

Dia dos Pais

O mais próximo de uma comemoração oficial que temos em agosto é o Dia dos Pais. Tradicionalmente festejado no 2º domingo do mês, a data recai no dia 13 de Agosto em 2023. Esta celebração honra a contribuição dos pais na vida de seus filhos e é uma oportunidade para expressar gratidão e amor.

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Outra data notável em agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Esta data serve como um lembrete dos danos causados pelo tabagismo e promove a adoção de hábitos saudáveis. A conscientização sobre os riscos do tabagismo é vital para a saúde pública.

Centenários de Agosto

Em agosto de 2023, três figuras e instituições icônicas do Brasil celebram seus centenários.

Copacabana Palace

No dia 13 de Agosto, o Copacabana Palace, o hotel mais tradicional do Rio de Janeiro, completa 100 anos de fundação. Ao longo de sua história centenária, o Copacabana Palace acolheu hóspedes famosos e sediou grandes eventos sociais e culturais.



Millor Fernandes

No dia 16, o nascimento de Millor Fernandes celebra 100 anos. O cartunista, que é uma personalidade influente no cenário artístico e intelectual do Brasil, deixou um legado duradouro nas artes e na cultura.

Emilinha Borba

Por último, os 100 anos de nascimento da cantora Emilinha Borba, conhecida como a “Rainha do Rádio”. Emilinha foi uma das intérpretes mais populares do samba, marcha e choro, e foi um dos principais nomes da Rádio Nacional.

Eventos Notáveis de Agosto

Agosto também é o mês de vários eventos notáveis, incluindo o aniversário de nascimento de personalidades influentes e a celebração de eventos históricos significativos.

Nascimento do compositor Arlindo Marques Junior

No dia 1º de Agosto, o nascimento do compositor fluminense Arlindo Marques Junior completa 110 anos.

Dia Mundial do Aleitamento Materno

No mesmo dia, é comemorado o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Criada em 1992 pela Aliança de Ação Mundial pro-amamentação, a data promove a prática do aleitamento natural para bebês de até 2 anos de idade e combate a desnutrição infantil.

Sequestro do menino Carlinhos

No dia seguinte, 2 de Agosto, marca o 50º aniversário do sequestro do menino Carlinhos, no Rio de Janeiro, um crime que até hoje permanece sem solução.

Perdas de Agosto

O mês de agosto também é marcado pela lembrança de perdas significativas na história e na cultura do Brasil.

Morte do jornalista Luiz Paulo Horta

No dia 3, lembramos os 10 anos da morte do jornalista fluminense Luiz Paulo Horta.

Morte de Alexander Issaievich Soljenitsin

No mesmo dia, também lembramos os 15 anos da morte do romancista, dramaturgo e historiador russo Alexander Issaievich Soljenitsin, cujas obras deram ao mundo uma visão reveladora sobre os gulags, o sistema prisional baseado em trabalho forçado da antiga União Soviética.

Datas Comemorativas de Agosto

Dia do Skate e Dia do Capoeirista

O dia 3 de Agosto é marcado por duas celebrações peculiares: o Dia do Skate e o Dia do Capoeirista. Ambas as datas celebram formas únicas de expressão e atividade física que têm suas raízes na cultura brasileira.

Dia Internacional da Cerveja

No dia 4 de Agosto, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. Lançada em 2007 na cidade norte-americana de São Francisco na Califórnia, a data celebra uma das bebidas mais populares do mundo.

Dia Nacional da Saúde e Dia Nacional da Vigilância Sanitária

No dia 5, temos duas comemorações importantes para a saúde pública: o Dia Nacional da Saúde e o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Ambas as datas têm como objetivo promover a educação sanitária e a conscientização sobre a importância da saúde.

Memórias de Agosto

Agosto também é marcado por momentos históricos significativos e aniversários de eventos notáveis.

Morte do Papa Paulo VI

No dia 6, lembramos os 45 anos da morte do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, o Papa Paulo VI.

Morte de Constantin Stanislavski

No dia 7, lembramos os 85 anos da morte do ator, diretor, pedagogo e escritor russo Constantin Stanislavski, cujo “sistema” de atuação teve um impacto profundo no teatro, cinema e televisão.

Nascimento de Nigel Mansell

No dia 8, celebramos o 70º aniversário do ex-piloto inglês Nigel Mansell, campeão mundial de Fórmula 1 em 1992.

Criações de Agosto

Criação da Força Expedicionária Brasileira

No dia 9, lembramos a criação da Força Expedicionária Brasileira, por meio da Portaria Ministerial nº 4744, há 80 anos.

Nascimento de Antonio Gonçalves Dias

No dia 10, o nascimento do poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo maranhense Antonio Gonçalves Dias completa 200 anos. Ele é um grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária conhecida como “indianismo”.

Nascimento do Hip Hop

No dia 11, celebramos o 50º aniversário do nascimento do Hip Hop, um movimento cultural que revolucionou a música e a dança em todo o mundo.

Celebrações do Fim de Agosto

Dia Internacional da Juventude e Dia Nacional das Artes

No dia 12, celebramos o Dia Internacional da Juventude e o Dia Nacional das Artes. Ambas as datas são uma oportunidade para reconhecer a importância dos jovens na sociedade e celebrar a diversidade e a riqueza das artes no Brasil.

Dia Nacional do Patrimônio Cultural

No dia 17, celebramos o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Esta data é uma oportunidade para refletir sobre a riqueza e a diversidade do patrimônio cultural brasileiro.

Embora Agosto possa não ter feriados oficiais, está repleto de celebrações, aniversários e marcos históricos que valem a pena ser lembrados. Então, seja comemorando o Dia dos Pais, lembrando a importância do Dia Nacional de Combate ao Fumo, ou celebrando os centenários de figuras icônicas como Emilinha Borba e Millor Fernandes, há muitas maneiras de aproveitar e refletir sobre o mês de Agosto.