Agosto Dourado: Prefeitura de Penedo lança o Programa Cegonha Penedense

A semana do bebê começou em Penedo nesta segunda-feira, 21, com abertura oficial e diversas ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que visam garantir o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças.

O evento realizado no Sindspem também foi marcado pelo lançamento do programa Cegonha Penedense durante o Agosto Dourado, mês de maior incentivo ao aleitamento materno.

O Cegonha Penedense apoia as gestantes na realização de todas as consultas pré-natal em unidades da SEMS, garantindo mais saúde para as mamães e bebês, com entrega de enxoval completo para as mulheres no oitavo mês de gestação, desde que esteja com todo acompanhamento pré-natal em dia.

“Pensando nas mamães que não conseguem começar o pré-natal até a 12ª semana ou não completam as consultas, como forma de incentivar, lançamos hoje o Programa Cegonha Penedense, que vai dar para todas as gestantes um kit de enxoval completo, com fralda, banheira, saboneteira, perfume, tudo que tem direito. As enfermeiras dos postos já estão reunindo essas mulheres e, a partir da semana que vem, já vamos distribuir esses enxovais para as gestantes nos postos”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Durante o lançamento do Programa Cegonha Penedense, as gestantes e puérperas participaram de palestra sobre a importância do pré-natal e a amamentação, com a enfermeira obstetra Dannyelly Dayane, com troca de experiências e esclarecimentos de dúvidas.

“A Semana do Bebê é para ensinar a cuidar do bebê e falar sobre a importância da amamentação. Tudo começa no pré-natal, tudo começa na barriga e o pré-natal é essencial, não pode faltar as consultas, não pode deixar de tomar as vacinas e de receber as orientações no posto. Tudo isso é importante porque é um cuidado com a mãe e o bebê para que não aconteça um parto prematuro”, explica Dannyelly.

Durante toda a semana, a SEMS Penedo vai realizar ações em todos os postos de saúde em comemoração ao Agosto Dourado. Confira o cronograma:

Cronograma da Semana do Bebê, por Unidade de Saúde da Família

Capela – 21/08 manhã

Gabriel 05 – 21/08 tarde

Rosete – 21/08 manhã

Vitória -21/08 manhã

Oiteiro – 22/08 tarde

Cohab – 23/08 manhã

Itaporanga – 23/08 manhã

Vila Matias – 23/08 manhã

Centro – 24/08 manhã

Centro de Saúde da Mulher – 24/08 manhã

Gabriel 04 – 24/08 manhã

Ponta Mofina – 24/08 manhã

Palmeira Alta – 24/08 manhã

Santo Antônio – 24/08 manhã

São José – 24/08 manhã

Tabuleiro – 24/08 manhã

Cooperativa – 25/08 manhã

José Edileno – 25/08 manhã (encerramento)

Raimundinho 08 – 25/08 manhã

Raimundinho 09 – 25/08 manhã

Sesi – 25/07 manhã

Santa Margarida – 25/08 manhã

Horários: Manhã, a partir das 8 horas, e Tarde a partir das 14 horas

Texto – Gabriela Flores/jornalista e social media SEMS

Fotos Deywisson Duarte