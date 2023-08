Agosto Lilás em Penedo: palestra sobre violência doméstica leva informação para estudantes da rede pública municipal

A Secretaria Municipal da Mulher (SEMU) realizou uma ação preventiva para conscientizar jovens e adolescentes estudantes da rede pública municipal de ensino de Penedo através da “Palestra do Juizado da Violência Doméstica”.

O evento foi realizado na tarde desta quarta-feira, 16, no auditório do Fórum do Tribunal de Justiça de Alagoas e teve como objetivo alertar a sociedade sobre a necessidade de erradicar esse tipo de violência, enfatizando a importância da Lei Maria da Penha.

“Achamos justo trabalhar com a parte preventiva para obter resultados mais efetivos. Ao educar esses jovens e adolescentes, a educação desempenha um papel fundamental e, por isso, escolhemos focar na prevenção para alcançar resultados mais sólidos em nossas ações”, afirma a Secretária da Mulher, Mariana Barbosa.

A diretora do CREAS, Claudiane Nonato, também esteve presente no evento, destacando a parceria entre o CREAS e a SEMU da Prefeitura de Penedo – um dos poucos municípios alagoanos com essa pasta em sua administração – para abordar os temas relacionados ao Agosto Lilás.

A palestra foi ministrada pela psicóloga do CREAS, Kelma Farias, e contou com a presença do Dr. José Eduardo, do Juizado da Violência Doméstica da comarca de Penedo; e do Delegado de Polícia Civil, Rômulo Andrade; e o Dr. Wesley Fernandes, promotor de justiça.

Para o juiz José Eduardo, o evento foi de extrema importância, proporcionando a oportunidade de dialogar com a juventude e abordar um tema crucial como a violência doméstica familiar. Ele destacou que conscientizar os jovens e estudantes sobre esse tema é fundamental, pois eles representam o futuro da nossa sociedade.

