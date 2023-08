Agosto Lilás: Prefeitura de Penedo reforça Rede de Proteção à Mulher com parcerias, tecnologia e informação

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública informam que mais de 50 mil mulheres (50.962) sofreram algum tipo de violência doméstica durante todos os dias de 2022, ano com 1.410 mulheres assassinadas no país apenas por serem mulheres, número recorde desde que Lei do Feminicídio entrou em vigor, em 2015.

O combate à violência contra a mulher é urgente e está sendo ampliado com ações educativas em todo território nacional, no Agosto Lilás. E em Penedo, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas articula iniciativas que envolvem secretarias municipais, órgãos do governo estadual, do poder judiciário e das forças de segurança pública.

Representantes desses setores voltaram a se encontrar no Theatro Sete de Setembro nesta quarta-feira, 23, onde representantes da Rede de Proteção à Mulher falaram para estudantes da rede pública sobre a importância da informação e da conscientização.

As duas ferramentas são fundamentais para fortalecer meninas e adolescentes, destacou o delegado Rômulo Andrade sobre a importância do conhecimento para enfrentar situações relatadas com frequência na 7ª DRP, unidade da Polícia Civil que vai inaugurar sua Sala Lilás no próximo dia 30, mais uma ação que tem apoio da Prefeitura de Penedo.

A gestão que instituiu a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), pasta responsável por desenvolver políticas públicas de empoderamento feminino, criou uma página no portal oficial do município sobre a rede local de proteção à mulher, acessível também por QR-Code.

Para Mariana Barbosa, a confiança das mulheres nas instituições está quebrando o silêncio das vítimas, um dos motivos para o aumento de denúncias em Penedo, município onde a Patrulha Maria da Penha funciona, sob o comando da Tenente Lygia Máximo.

A oficial do 11º Batalhão de Polícia Militar incentivou crianças e adolescentes a manter o foco nos estudos e foi homenageada com o troféu Mulheres Que Brilham, iniciativa da SEMU realizada mensalmente para incentivar o protagonismo feminino em Penedo.

O juiz José Eduardo Nobre, titular do Juizado da Violência contra a Mulher e Familiar, destacou que a criação dessa vara na comarca de Penedo trouxe avanços, citando celeridade nos processos, orientação de grupo multidisciplinar para reduzir a reincidência do crime pelos autores e sugeriu a adoção do projeto que coloca a Lei Maria da Penha nas escolas, como disciplina transversal.

A programação foi concluída com palestra da advogada Ana Carolina e da assistente social Gabriele Quirino.

