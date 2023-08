Agosto terá pagamento com valor maior? Presidente Lula bateu o martelo

O Governo Federal anunciou neste mês de agosto que haverá um aumento nos valores do benefício do Bolsa Família. Essa notícia tem sido muito comemorada pelos beneficiários do programa, que dependem dessa assistência financeira para garantir o sustento de suas famílias. A seguir , vamos explorar as novidades sobre o pagamento do Bolsa Família em agosto e como o presidente Lula desempenhou um papel fundamental nesse processo.

O Bolsa Família é um dos principais programas de assistência social e transferência de renda do governo federal brasileiro. Criado em 2003, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa tem como objetivo principal combater a pobreza e a extrema pobreza no país, rompendo o ciclo geracional de necessidades financeiras.

Para fazer parte do Bolsa Família, é necessário que as famílias tenham uma renda per capita de até R$ 218 e estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O programa oferece transferências condicionadas mensais de saúde, renda e educação, visando melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiárias.

Aumento no valor do Bolsa Família em agosto

Durante este ano, o Bolsa Família passou por algumas mudanças significativas, visando garantir um valor mínimo de benefício para cada pessoa que compõe o núcleo familiar. Atualmente, o pagamento mínimo é de R$ 600, sendo que o objetivo do governo é proporcionar pelo menos R$ 142 por pessoa.

Com base nessa nova diretriz, o valor disponibilizado pelo programa varia de acordo com a quantidade de membros da família. Além disso, algumas categorias de beneficiários receberão valores extras. Por exemplo, famílias com crianças de até seis anos de idade podem receber um adicional de R$ 150, enquanto gestantes e crianças entre 7 e 18 anos têm direito a um adicional de R$ 50.

O papel do presidente Lula no aumento do Bolsa Família

O presidente Lula desempenhou um papel fundamental no processo de aumento do Bolsa Família. Durante seu mandato, ele implementou políticas e diretrizes que fortaleceram o programa, garantindo que mais famílias em situação de vulnerabilidade pudessem ser beneficiadas.

Com sua experiência e comprometimento com a redução da desigualdade social, o presidente Lula entende a importância do Bolsa Família como um mecanismo eficaz para garantir o bem-estar das famílias brasileiras. Seu envolvimento no processo de aumento do benefício do Bolsa Família mostra seu compromisso contínuo com a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto



A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar os pagamentos do Bolsa Família. As parcelas são disponibilizadas nos primeiros dez dias de cada mês, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

Para o mês de agosto, o calendário de pagamentos será o seguinte:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É importante que os beneficiários fiquem atentos a essas datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estipulado.

Garantia para o povo

O aumento no valor do Bolsa Família em agosto é uma ótima notícia para os beneficiários do programa. Essa medida visa garantir um valor mínimo de benefício para cada pessoa que compõe o núcleo familiar, proporcionando um auxílio financeiro essencial para o sustento das famílias brasileiras de baixa renda.

O presidente Lula desempenhou um papel fundamental nesse processo, demonstrando seu compromisso com a redução da desigualdade social e a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável. Com as mudanças implementadas, espera-se que mais famílias possam ser beneficiadas e tenham acesso a melhores condições de vida.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto deve ser seguido pelos beneficiários, para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido. É importante ressaltar que o programa continua sendo uma das principais ferramentas do governo para combater a pobreza e promover a inclusão social no país.