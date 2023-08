AGREGADORES FINANCEIROS promete reunir todos os bancos num único local

Nos últimos anos, o mercado financeiro tem passado por uma grande transformação, impulsionada pelo avanço da tecnologia e da inovação. Uma das tendências mais recentes nesse setor é o surgimento dos chamados “agregadores financeiros” ou “superaplicativos“. Essas plataformas revolucionárias têm como objetivo principal reunir as informações financeiras das pessoas em um único lugar, consolidando os dados dispersos em diferentes bancos. A seguir, exploraremos em detalhes o conceito e as funcionalidades desses agregadores financeiros, além de discutir os benefícios que eles trazem para os consumidores e o mercado como um todo.

O Conceito de Agregadores Financeiros

De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, os agregadores financeiros são uma evolução do conceito de “open banking” ou “open finance“. Essas plataformas são desenvolvidas pelos participantes do sistema financeiro, como bancos e fintechs, e permitem aos clientes compartilhar seus dados bancários e históricos de transações de forma segura e controlada. Essa abertura de informações tem como objetivo aumentar a concorrência entre os bancos, proporcionando aos consumidores mais opções e melhores condições de produtos e serviços financeiros.

Benefícios para os Consumidores

Os agregadores financeiros oferecem uma série de benefícios para os consumidores, tornando a gestão financeira mais prática, eficiente e transparente. Uma das funcionalidades mais importantes dessas plataformas é a consolidação do fluxo financeiro de todos os bancos em um único instrumento. Hoje em dia, é comum termos contas em diferentes instituições financeiras, o que pode dificultar o controle dos gastos e investimentos. Com os superaplicativos, será possível visualizar todas as informações em um só lugar, facilitando a tomada de decisões e o planejamento financeiro.

Além disso, os agregadores financeiros permitem que os consumidores comparem diferentes taxas de juros oferecidas pelos bancos para operações como pagamentos, empréstimos e investimentos. Essa transparência promove uma maior competição entre as instituições financeiras, levando a taxas mais atrativas e melhores condições para os clientes. Outra vantagem é a possibilidade de realizar a conversão de moeda física para moeda digital e vice-versa, tanto dentro do mesmo banco como entre diferentes instituições financeiras.

Funcionalidades dos Agregadores Financeiros

Os agregadores financeiros oferecem uma ampla gama de funcionalidades para atender às necessidades dos consumidores. Segundo o Banco Central, algumas das principais são:

Escolher de qual banco retirar recursos ao fazer um pagamento por meio do PIX; Visualizar as taxas de juros oferecidas por cada banco para operações de crédito; Converter moeda física para moeda digital e vice-versa, dentro do mesmo banco ou entre diferentes instituições financeiras; Realizar investimentos e comparar as taxas de retorno oferecidas pelas diferentes instituições financeiras; Obter informações sobre custódia de ações e encontrar opções mais baratas em outras instituições financeiras; Competir pelos serviços ofertados pelos bancos, como crédito, por meio da visualização das taxas praticadas; Unificar o fluxo financeiro de débitos e créditos em uma única ferramenta.

Essas funcionalidades representam uma verdadeira revolução no mercado financeiro, proporcionando aos consumidores mais autonomia, transparência e poder de escolha.



O Futuro dos Agregadores Financeiros

De acordo com Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, os agregadores financeiros são apenas o começo de uma transformação ainda maior no setor financeiro. Em um futuro não muito distante, não será mais razoável esperar que as pessoas tenham que lidar com diferentes aplicativos para acessar informações e serviços de diferentes instituições financeiras. Os agregadores financeiros representam um passo importante em direção a essa realidade, consolidando as informações financeiras dos consumidores em um único lugar e facilitando o acesso a produtos e serviços financeiros.

Revolução nas finanças

Os agregadores financeiros estão revolucionando a forma como as pessoas lidam com suas finanças. Essas plataformas inovadoras permitem consolidar os dados financeiros dispersos em diferentes bancos, oferecendo aos consumidores mais autonomia e transparência. Com funcionalidades como escolha de pagamento pelo PIX, comparação de taxas de juros, conversão de moedas e unificação do fluxo financeiro, os agregadores financeiros estão transformando a experiência financeira dos consumidores. É um momento empolgante para o mercado financeiro, em que a tecnologia e a inovação estão proporcionando mais opções e melhores condições para os consumidores. O futuro dos agregadores financeiros promete ser ainda mais promissor, trazendo mais facilidades e benefícios para todos os envolvidos.