Agribrasil ABRE VAGAS de EMPREGO híbridas; Se inscreva!

A Agribrasil, empresa que é uma exportadora de grãos de capital 100% nacional, com sede em São Paulo, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia fundada em 2016 por Frederico Humberg, ex-CEO da Gavilon do Brasil, veja quais são os postos de trabalho em questão:

Analista Pleno de Controladoria – (FP&A e RI) – Itaim Bibi – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Pleno de Faturamento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) na Área Comercial / MESA TRADING – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Logística Pleno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Agribrasil

Sobre a Agribrasil, é válido frisarmos que a empresa origina soja e milho, transgênicos e não transgênicos, diretamente de cooperativas, revendas e grandes produtores no interior do país, transporta e vende a mercadoria em navios para exportação.

Atuando sob altos níveis de governança corporativa, a companhia é responsável também pela gestão de riscos e da cadeia logística, contando com uma equipe altamente especializada e com vasta experiência no agronegócio brasileiro e no comércio internacional de grãos.

Além da matriz em São Paulo, a empresa possui filiais em diferentes estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul. A partir deles, a Agribrasil opera nos principais corredores de exportação do país, tais como Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Miritituba, Barcarena, Ilhéus e Santana, além de contar com uma subsidiária integral na Suíça, responsável por viabilizar vendas diretas para o mercado externo.

O que fazer para se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



