Ainda DÁ TEMPO! Veja se você pode receber o Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás, estabelecido pelo governo liderado por Jair Bolsonaro no fim de 2021, foi introduzido com o propósito de mitigar os impactos do aumento nos valores do gás de cozinha. E diz-se isso especialmente para a parcela da população com recursos limitados.

No entanto, essa iniciativa já havia sido adotada no período da administração do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, quando foi implementada como uma medida temporária. Atualmente, o Auxílio-Gás foi integrado como um acréscimo aos benefícios do Bolsa Família, proporcionando alívio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A quem se destina o Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás é um programa destinado a auxiliar as famílias de baixa renda na obtenção do gás de cozinha. Com isso, é oferecida a oportunidade de atender às suas necessidades essenciais e melhorar a sua qualidade de vida. Contudo, quem está apto a receber esse auxílio em 2023?

Existem certas condições que devem ser cumpridas para ter direito ao Auxílio-Gás. É necessário efetuar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também conhecido como CadÚnico. Além disso, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo ou o indivíduo precisa ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC.

Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o montante designado para aqueles que se inscreverem no auxílio-gás em agosto de 2023 é de R$ 110,00. Esse valor foi estabelecido por meio da Medida Provisória 1.155/2023, que incrementou em 50% o auxílio, fortalecendo o suporte às famílias beneficiadas.

Para as famílias no Brasil que atendem a esses critérios, o Auxílio-Gás é um direito acessível. Portanto, se você se encaixa nesse perfil, não deixe de efetuar o seu registro no CadÚnico e mantenha-se sempre informado sobre o cronograma de pagamento, garantindo assim esse benefício de extrema importância.

Como verificar o Vale Gás por meio do CPF



O processo é descomplicado e pode ser realizado de diferentes maneiras. Veja o passo a passo para averiguar a sua elegibilidade e os detalhes do benefício:

Aplicativo Bolsa Família ( Android e iOS ) – Acesse o aplicativo do Bolsa Família, faça login utilizando a sua senha do Caixa Tem ou do Gov.br e siga as instruções para validar o acesso. Clique na opção “Benefícios” ou “Visualizar parcelas” para conferir o estado do pagamento de cada parcela;

e ) – Acesse o aplicativo do Bolsa Família, faça login utilizando a sua senha do Caixa Tem ou do Gov.br e siga as instruções para validar o acesso. Clique na opção “Benefícios” ou “Visualizar parcelas” para conferir o estado do pagamento de cada parcela; Aplicativo Caixa Tem ( iOS e Android ) – Acesse o aplicativo Caixa Tem utilizando suas credenciais de login. Após efetuar o login, procure pela seção de Extrato e busque pela sigla AUX GÁS para visualizar as parcelas do benefício;

e ) – Acesse o aplicativo Caixa Tem utilizando suas credenciais de login. Após efetuar o login, procure pela seção de Extrato e busque pela sigla AUX GÁS para visualizar as parcelas do benefício; CadÚnico (Android e iOS) – Para fazer uma consulta simples por meio do Cadastro Único, visite o website oficial do gov.br ou baixe o aplicativo Cadastro Único. Tenha à mão os seus dados cadastrais, tais como CPF, nome da mãe e UF/Município. A consulta simplificada é realizada por meio de uma confirmação positiva no aplicativo.

Além disso, é viável efetuar uma consulta completa mediante um registro no gov.br. Nesse caso, o interessado deve ser identificado como o responsável pela família. Utilizando o gov.br, é possível acessar diversas funcionalidades de variados aplicativos governamentais, incluindo o CadÚnico, onde é possível verificar as informações completas.

Quanto ao valor do Auxílio-Gás em 2023, como mencionado anteriormente, de acordo com os dados da ANP, o montante estipulado é de R$ 110,00 em agosto. Essa quantia foi determinada com base na média dos preços nacionais do botijão de gás de 13 kg. É crucial estar atento às atualizações, pois esse valor pode sofrer variações.

Em um momento no qual várias famílias ainda enfrentam as consequências econômicas da pandemia, o Vale Gás se torna uma assistência significativa para aquelas em maior necessidade. Portanto, se você cumpre os requisitos, não deixe de buscar essa oportunidade e garantir esse auxílio que pode ter um impacto relevante em suas finanças domésticas.