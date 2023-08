Aitana Bonmati ganha prémio de melhor jogadora do ano da UEFA e fala sobre Rubiales: Não devemos permitir abuso de poder

Aitana Bonmati ganhou o prémio de melhor jogadora do ano da UEFA para a época 2022/23 pela UEFA e ESM, acrescentando o seu nome a uma lista que inclui Nadine Angerer (2013), Nadine Kessler (2015), Celia Sasic (2015), Ada Hegerberg (2016), Lieke Martens (2017), Pernille Harder (2018, 2020), Lucy Bronze (2020) e Alexia Putellas (2021, 2022) ) ).

O jogador do Barcelona, ​​eleito o melhor jogador do Liga dos Campeões e Copa do Mundo, conquista seu primeiro grande reconhecimento internacional.

“Gostaria de parabenizar todos os indicados. É um privilégio para mim estar aqui depois dos sucessos da temporada passada, uma temporada que nunca esquecerei. Gostaria de compartilhar o prêmio com todos os meus colegas porque sem eles eu não teria conseguido.” não estarei aqui”, disse o premiado.

o paiA história de Barcelona começou a ser escrita há 25 invernos nas ruas de Sant Pere de Ribes, município de Barcelona com 31.688 habitantes. Depois de chutar bola no pátio da escola, aos sete anos assinou pelo seu primeiro time, o CD Ribes, e jogou dois anos no CF Cubelles – em ambos os quais foi a única menina – até dar o salto para Barcelona aos 13 anos.

Estreou-se na equipa principal a 18 de junho de 2016. Desde então, vestiu a camisola do Barcelona em 229 jogos, marcando 78 golos e conquistando 14 títulos: quatro títulos da LaLiga, cinco troféus da Taça do Rei, três Supercopas de Espanha e dois Títulos da Liga dos Campeões. A isto devemos somar as 54 partidas internacionais pela Espanha, nas quais ela marcou 18 gols e venceu uma Copa do Mundo.

“Gosto sempre de dizer que sou uma pessoa e um jogador muito ambicioso, um inconformado, que quer sempre mais e isso é algo que me define muito bem e que me trouxe até aqui. clube com jogadores que me fazem melhor a cada dia”, afirma o jogador que teve um ano marcante.

“Foi o melhor ano da minha carreira e um ano que levarei no coração para sempre.”

O legado de Aitana está destinado a ir além do campo de jogo. Um vingativo desde o berço [for the first 16 months of her life she was called Aitana Bonmati Guidonet, both surnames being those of her mother, Rosa, who together with her father, Vincent, fought until they managed to get their daughter to take first her mother’s surname (Bonmati) and then her father’s (Conca), the footballer has always shown her most supportive and vindictive side.

She is an ambassador for the Johan Cruyff Foundation and the UNHCR, has her own Campus and is filming a documentary that will be released at the end of the year in which this award will be relevant.

“I have always tried to be a role model for boys and girls, not only girls, because I remember when I was 10 or 11 years old, I only had male role models: Iniesta, Xavi… now it is important that both men and women play a role. Now it is important that both men and women can be role models for the younger ones,” she stressed.

Legacy for future generations

Before finishing her speech, she wanted to remember Jenni Hermoso and what she has had to go through.

“These are not very good times for Spanish football. We have just won the World Cup, but not much is being said about it,” said Aitana.

“As a society we cannot allow the abuse of power in a working relationship, as well as disrespect. I want to remind myself of Jenni and all the women who are going through the same thing: we are with you. We have to continue working so that this society improves.”