Akm Performma CONTRATA pessoas para vários setores

A Akm Performma, empresa que é uma agência de experiência e performance, que valoriza o olho no olho, as boas ideias e a colaboração, está contratando profissionais em São Paulo. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades disponíveis:

Assistente de Promoção – São Paulo – SP – Freelancer;

Pessoa Analista de CRM Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Pessoa Assistente de Arte – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Estagiária de CRM – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Pessoa Estagiária de Tráfego Pago – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio: Auxiliar na criação e otimização de campanhas de anúncios pagos em plataformas como Google Ads, Meta Ads, etc. Realizar pesquisas de palavras-chave e análise da concorrência para embasar as estratégias de anúncios.

Mais sobre a Akm Performma

Contando um pouco mais sobre a Akm Performma, vale a pena frisar que estamos falando de uma agência de experiência e performance movida por ideias e pessoas, comprada com os seus objetivos e focada em construir cada vez mais resultados.

Quer dizer, é responsável por construir marcas e campanhas que desafiam os formatos tradicionais. Une ferramentas que sempre andaram separadas em ideias únicas e focadas em resultado.

Entrega soluções que caminham do online ao offline, de verdade. Por fim, a Akm Performma conta com olhar 360 e ideias que derrubam as fronteiras do tradicional.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Akm Performma, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

