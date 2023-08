Al-Ittihadvitória de 3 a 0 sobre Al Raed no dia da abertura do Arábia Pro League não apagou as chamas que arderam no vestiário do atual campeão saudita.

Karim BenzemaA equipa de Al-Sharq, que é favorita a voltar a conquistar o título esta época, vive uma crise interna devido à instabilidade do mercado, noticia o jornal Al-Sharq Al-Awsat.

Como relata Al-Sharq Al-Awsat, tudo começou com a tentativa de transferência de Mohammed Al-Owais do Al-Hilal. O goleiro internacional da Arábia Saudita (foi titular no Catar 2022) não ocuparia vaga no estrangeiro e liberaria vaga para outra possível contratação. O problema é que isso significaria a saída de Grohee isso vai de encontro ao que o treinador, Nuno Espirito Santoquer.

As mesmas fontes indicam que o ambiente geral no clube “é dominado pela tensão” devido à instabilidade da situação dos jogadores estrangeiros. Além de Groheoutros como Coronado, Ahmed Hegazy and Romarinho, estão no limite apesar das boas exibições no jogo de estreia. A saída deles não está descartada e até Romarinho se adiantou e pediu para sair.

Nuno, em treino com Ittihad.União

Hegazy, por exemplo, o zagueiro egípcio, que sofreu uma lesão no joelho, exige o pagamento integral do restante do contrato para deixar o clube e permitir a contratação de outro zagueiro de fora da Saudi Pro League. Rumores sugeriram que o alvo era o capitão do PSG Marquinhos.

Hegazi e Tarek Hamed não estão registrados, Romarinho (estrela da última temporada) pediu para sair, Grohe pode sair… e o mesmo vale para Coronado e Abderrazak Hamdallah. O clube liderado por Benzema espera resolver tudo nas próximas semanas, antes do final do mercado em setembro, de forma a reforçar a equipa.