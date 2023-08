Alan Jouban elogia Aljamain Sterling como o peso-galo GOAT, chama-o de ‘luta horrível’ para Sean O’Malley

Mesmo antes de defender seu título no UFC 292, Aljamain Sterling detém vários recordes que podem indiscutivelmente destacá-lo como o maior peso-galo de todos os tempos.

Ele já está no topo da lista de vitórias totais na história da categoria até 135 libras, com 14 no UFC. Talvez a métrica mais frequente ao comparar currículos entre campeões, Sterling também detém o recorde de mais defesas de título no peso-galo, com três seguidas, com chance de garantir sua quarta em sua próxima luta contra Sean O’Malley.

Embora a narrativa sobre seu reinado possa mudar dependendo do resultado dessa luta, o analista do UFC Alan Jouban argumenta que Sterling provavelmente fez o suficiente para estar no topo da lista dos melhores lutadores que já competiram no peso galo, seja uma escolha popular ou não.

“Isso não é difícil para mim”, disse Jouban no último episódio de O lutador contra o escritor. “Com uma vitória sobre O’Malley, ele se torna 1.000 por cento o GOAT dessa divisão.

“Mesmo com uma derrota, eu vi que Jon Anik estava falando sobre isso a semana toda e eu disse deixa eu dar uma olhada nisso, mas você olha o currículo, você olha os caras que ele venceu, os nomes que ele venceu em um momento em que esta é a divisão mais quente do UFC. Não estamos comparando tempos com esta divisão em que ninguém estava olhando. Essa é a hora, essa é a divisão mais quente do UFC agora com todos esses matadores e ele é o cara com o cinturão na cintura. Como ele não é o maior de todos os tempos nessa divisão?”

Jouban acredita que certos preconceitos funcionaram contra Sterling desde que se tornou campeão, incluindo a maneira como ele conquistou o título por desqualificação depois que Petr Yan o acertou com uma joelhada ilegal que interrompeu sua luta no UFC 259.

Acrescente a isso, Sterling tem um estilo onde ele é mais conhecido por levar os oponentes ao chão e espalhá-los em trocas de luta agarrada, o que nem sempre leva às finalizações mais chamativas.

“A única coisa que realmente sinto que as pessoas não dão crédito a ele é o caminho para a vitória, porque muitas vezes ele vai para a decisão, ele vai derrubar os caras”, explicou Jouban. “Se ele estivesse nocauteando os caras, eles provavelmente veriam de forma diferente, mas no final do dia, não é quem é o lutador mais amigo dos fãs? Quem conseguiu mais nocautes ou mais finalizações?

“É sobre o verde ou o vermelho e o nome ao lado e ele tem mais verde contra mais ex-campeões e grandes nomes do que qualquer um na divisão, enquanto a divisão está mais quente no UFC do que nunca.”

Se houver alguma dúvida sobre o currículo de Sterling, Jouban espera que esses debates sejam resolvidos se ele vencer O’Malley no sábado, mas principalmente se o fizer com pontos de estilo.

“Para mim, é sem dúvida – com uma vitória [against] O’Malley, mas mesmo com uma derrota, mesmo que seja nocauteado no primeiro round, você compara o que já foi feito, o currículo dele fala mais do que o de qualquer outra pessoa”, disse Jouban.

“[But] que melhor maneira de se consolidar na história agora, não apenas com outra vitória, mas com a finalização? Se eu sou Aljo, tudo o que falamos está em jogo para ele. Há muito em jogo, porque ele vai cimentar-se e ter outra pena enorme em seu boné com O’Malley, mas conseguirá a finalização. Você vai lá e domina O’Malley, um cara que está nocauteando todo mundo, você vai lá e apenas o enrola – não há dúvida sobre isso.

Estilisticamente, Jouban realmente gosta das chances de Sterling fazer o trabalho contra O’Malley, embora ele também entenda o perigo que vem junto com esse tipo de previsão enfática.

Durante seu tempo no topo da divisão peso-galo, Sterling quase se sentiu como um azarão em muitas de suas maiores lutas, mas desta vez ele é definitivamente o favorito para vencer. Isso torna as coisas um pouco assustadoras com Jouban confessando que Sterling deve ter muitas vantagens sobre O’Malley nesta luta.

“Ninguém está escolhendo O’Malley porque é uma luta horrível para O’Malley”, disse Jouban. “É isso que me deixa nervoso por Aljo. Porque ele tem sido o cachorro por tanto tempo e tem recebido o ódio por tanto tempo que se acostumou com isso. Deixe-me provar que eles estão errados. Vou provar que o mundo está errado. Agora eles dão a ele o matchup perfeito com um cara que ele disse que iria eliminar no primeiro round.

“Ele vai escorregar este aqui? Ele vai ser pego? vamos ver [another Marlon Moraes fight]outro atacante muito bom que consegue esconder bem os chutes, velocidade muito boa.”

Dito isso, Jouban é rápido em apontar o último atacante alto e de alto nível com bom alcance para desafiar Sterling e como essa luta terminou em menos de 90 segundos, o que não é um bom presságio para O’Malley.

“Quando penso nessa luta, quem é a pessoa mais comparável no UFC a Sean O’Malley nessa divisão? Provavelmente seria Cory Sandhagen”, disse Jouban. “Excelente atacante, cara comprido, se movimenta bem, muda de posição, tem muitas fintas. O que aconteceu quando Cory Sandhagen lutou contra Aljamain Sterling? Não foi bom para Sandhagen, então como você pode não se apoiar em Aljo?”

