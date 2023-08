Alec Baldwin enfrenta possíveis novas acusações: relatório forense reacende turbulência legal

A nova reviravolta no Alec Baldwin O caso surgiu quando as descobertas forenses sugerem que seu revólver Colt .45 exigia um gatilho deliberado para disparar. O relatório levanta a possibilidade de acusações de homicídio culposo serem reapresentadas contra Baldwin. Inicialmente, ele enfrentou acusações de homicídio involuntário em conexão com a trágica morte do diretor de fotografia Halyna Hutchins em 2021, mas o caso deu uma guinada quando surgiram dúvidas sobre a funcionalidade da arma devido às modificações.

Apesar de negar veementemente ter puxado o gatilho, o exame forense da arma, conduzido por peritos Lucien e Michael Haag, concluiu o contrário. De acordo com o relatório, o cão da arma teve que ser retraído manualmente até a posição totalmente engatilhada, seguido de um puxão ou pressão do gatilho, para que a arma descarregasse. O relatório contradiz a afirmação de Baldwin de que ele não iniciou o disparo.

Imagens da polícia mostram o momento em que Alec Baldwin foi informado de que Halyna Hutchins havia morrido após o tiroteio de Rust

As acusações anteriores foram retiradas devido a preocupações sobre as modificações da arma. promotores especiais Kari Morrissey e Jason Lewis estava aguardando esses resultados forenses antes de decidir se restabeleceria as acusações. Em um processo judicial público, os especialistas descobriram que a arma só poderia funcionar por meio de um gatilho, tornando mais provável que Baldwin pudesse ser responsabilizado pelo trágico incidente no set de “Ferrugem.”

Anteriormente, os promotores haviam indicado que, se a arma fosse comprovadamente funcional, eles considerariam reabrir as acusações. “Se for determinado que a arma não funcionou mal, as acusações contra o Sr. Baldwin prosseguirão”, afirmaram. Até agora, Baldwin não foi acusado novamente e a decisão permanece pendente. Morrissey confirmou que um anúncio formal sobre a decisão será feito em breve.

Armeiro do filme pode ser cobrado

O caso também gerou acusações contra Hannah Gutiérrez Reed, o armeiro do filme, que enfrenta um julgamento por homicídio involuntário e adulteração de provas. Ela afirma que um fornecedor de armas, Seth Kenney, foi responsável por misturar rodadas ao vivo com manequins. O relatório forense não apenas ressalta a controvérsia em torno da arma, mas também destaca os vários tipos de balas falsas presentes no set, incluindo aquelas que eram distintas das balas reais. A investigação em andamento está se esforçando para desvendar a verdade por trás da tragédia que tirou a vida de Hutchins.