ALERTA! 6 coisas que você NÃO deveria pesquisar no GOOGLE de jeito nenhum

Pesquisar no Google se tornou um hábito diário para a maioria das pessoas. No entanto, nem tudo o que buscamos é recomendado, pois certos termos ou assuntos podem ser perturbadores, induzir a comportamentos indesejados ou até mesmo causar ansiedade desnecessária. A seguir, vamos abordar seis coisas que você deve evitar pesquisar no Google e explicar os motivos por trás dessas recomendações.

Sintomas e Autodiagnóstico

Quando nos deparamos com sintomas desconhecidos ou incômodos, é natural buscar informações sobre eles. No entanto, pesquisar sintomas no Google pode levar a diagnósticos errados e até mesmo a pânico desnecessário. Por exemplo, uma simples tosse e coriza podem ser confundidas com algo mais grave, causando ansiedade e preocupação.

É importante lembrar que a Internet não substitui uma consulta médica adequada. Em vez de pesquisar seus sintomas, é melhor procurar um profissional de saúde qualificado para obter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. A “cybercondria”, termo utilizado para descrever a paranoia gerada pela busca excessiva de sintomas na Internet, pode ser evitada ao consultar um especialista.

Calcanhar de Maracujá

Você já ouviu falar do termo “calcanhar de maracujá”? Trata-se de uma infecção parasitária que pode ser bastante perturbadora. Embora a curiosidade nos leve a pesquisar sobre diferentes assuntos, é melhor evitar pesquisar imagens relacionadas a essa condição, principalmente para pessoas sensíveis.

A exposição a imagens perturbadoras pode causar desconforto emocional e até mesmo afetar nosso bem-estar mental. Portanto, é recomendado evitar pesquisar ou visualizar imagens relacionadas ao calcanhar de maracujá para preservar nosso equilíbrio emocional.

Mercadorias Inacessíveis Financeiramente

O Google é uma plataforma que nos permite pesquisar qualquer coisa, inclusive produtos que desejamos, mas não podemos pagar atualmente. No entanto, pesquisar mercadorias caras pode despertar o desejo de possuí-las, levando a gastos desnecessários e até mesmo a endividamentos.

Além disso, o algoritmo do Google pode identificar suas preferências de consumo e bombardeá-lo com anúncios desses produtos por um longo período de tempo, tentando persuadi-lo a comprá-los. Para evitar tentações financeiras e manter um estilo de vida saudável, é melhor não pesquisar produtos que estejam além de nossas possibilidades financeiras no momento.



Tripofobia: Aversão a Padrões com Buracos

A tripofobia é um termo utilizado para descrever a aversão a padrões com muitos buracos ou saliências. Embora seja uma condição real para algumas pessoas, pesquisar esse termo no Google pode trazer imagens que causam desconforto, náuseas ou até mesmo medo.

Ao pesquisar sobre tripofobia, o Google pode exibir padrões naturais ou condições médicas que podem ser ainda mais desagradáveis para quem sofre dessa aversão. Portanto, se você possui tripofobia ou é sensível a imagens desconfortáveis, é melhor evitar pesquisar sobre esse assunto para preservar o seu bem-estar emocional.

Redes Sociais de Ex-Namorados

Após um término de relacionamento, é comum sentir curiosidade sobre a vida do ex-parceiro(a). No entanto, pesquisar e acompanhar as redes sociais de ex-namorados pode dificultar a superação do término e aumentar a tristeza.

Ao visualizar as postagens e fotos do seu ex-parceiro(a), você pode se deparar com informações dolorosas ou perceber que a pessoa seguiu em frente mais rapidamente do que você imaginava. Para evitar sofrimentos desnecessários e permitir que você se concentre em si mesmo(a), é recomendado bloquear ou silenciar os perfis dos ex-namorados nas redes sociais e buscar novos hobbies ou desabafar com amigos próximos.

Spoilers de Séries

Assistir séries é uma das atividades favoritas de muitas pessoas. No entanto, pesquisar sobre séries inacabadas ou em andamento pode levar a spoilers indesejados, que podem estragar a experiência de assistir aos episódios.

Para evitar descobrir detalhes que comprometam a trama das séries, você pode utilizar extensões como “Spoiler Protection 2.0” em seu navegador, que bloqueiam informações indesejadas. Dessa forma, você poderá aproveitar as séries sem surpresas desagradáveis e manter a emoção de cada episódio.

"O Google é uma ferramenta poderosa, mas nem tudo o que pesquisamos é recomendado. Evitar determinados termos e assuntos pode preservar nossa saúde mental, evitar gastos desnecessários e manter a tranquilidade emocional."

Cuidados

Pesquisar no Google é uma atividade comum no nosso dia a dia, mas é importante ter cuidado com os termos e assuntos que buscamos. Evitar pesquisar sintomas, imagens perturbadoras, mercadorias caras, termos que nos causam desconforto, redes sociais de ex-namorados e spoilers de séries pode preservar nossa saúde mental, evitar problemas financeiros e promover uma experiência mais tranquila na Internet.

Lembre-se de que o Google é uma ferramenta poderosa, mas não substitui a consulta a profissionais qualificados quando necessário. Utilize-o com sabedoria, buscando informações relevantes e positivas que agreguem valor à sua vida.