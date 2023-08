ALERTA! Agosto com ‘sintomas’ de El Niño em boa parte do país e INVERNO vai ficar mais QUENTE

Mesmo em pleno inverno, o mês de agosto com sintomas de El Niño deixará o clima mais quente em boa parte do país. O fenômeno meteorológico é marcado por temperaturas mais altas e grande volume de chuvas. Dessa forma, essa deve ser a tendência para as próximas semanas.

Assim sendo, veja a seguir em que regiões e locais o calor deixará agosto com sintomas de El Niño. São condições meteorológicas diferentes em regiões variadas do estado. Assim, é preciso ficar de olho para ver de que forma você será afetado.

Agosto com sintomas de El Niño: informações principais

Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indicam que o El Niño trará vários efeitos climáticos ao país. Assim, ao longo do mês de agosto, espera-se que as diferentes regiões do Brasil sofram os seguintes efeitos:

Chuvas acima da média – esse quadro meteorológico deve ocorre principalmente na região sul do Brasil;

Pouca chuva de forma localizada – a INMET alerta para esse panorama ao longo do mês nas regiões centro-oeste e sudeste;

Calor intenso e ausência de chuvas – o tempo deve ser bastante seco nas regiões norte e nordeste, com poucas exceções.

Aumento da temperatura em pleno inverno

No entanto, algo que chama a atenção é que mesmo com esses quadros climáticos adversos, a temperatura deve ficar bastante quente no país ao longo do inverno. Este também é um efeito do El Niño, capaz de derrubar facilmente massas de ar polar.

Por outro lado, nem todo o país deve sofrer com calor fora de época durante agosto. Na região Sul do país, a INMET prevê uma série de episódios de frio a partir da segunda quinzena do mês, com baixa significativa das temperaturas.

De forma geral, essa tem sido uma tendência recorrente nos estados do Sul do país. Ao longo do mês de julho, houveram alguns episódios de frio em meio a temperaturas amenas e um pouco mais quentes. Assim, espera-se uma repetição desse panorama por ter agosto com sintomas de El Niño.



Outras informações importantes

Ainda com relação as temperaturas, há um panorama que a INMET identificou ao longo do mês nas diferentes regiões do país. Ele é o seguinte:

Na maior parte do país, as temperaturas estarão acima da média. Assim, pode chegar aos 30 graus em regiões como o Norte e o Nordeste;

Já o centro-oeste e o Sudeste devem experimentar temperaturas entre 20 e 25 graus ao longo de todo o mês;

No Sul, a primeira quinzena de agosto também deve deixar as temperaturas entre 20 e 25 graus. No entanto, após esse período elas devem ficar abaixo dos 10 graus.

Vale lembrar ainda que, tradicionalmente, este o mês mais frio e seco do ano no país. Mas graças ao fato de termos agosto com sintomas de El Niño, a chuva deve se fazer presente de forma localizada e mais intensa em alguns locais.

De forma geral, esse é o panorama de temperatura para o próximo mês. Fique atento ao clima da região em que você mora para poder se adaptar a ele de forma eficiente.